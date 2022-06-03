https://ria.ru/20220603/inoagenty-1793055106.html
Пивоварова*, Кашина* и еще четырех человек включили в реестр СМИ-иноагентов
Пивоварова*, Кашина* и еще четырех человек включили в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 03.06.2022
Пивоварова*, Кашина* и еще четырех человек включили в реестр СМИ-иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, журналистов Алексея Пивоварова*, Олега Кашина* и еще четырех... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T22:00
2022-06-03T22:00
2022-06-03T22:19
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, журналистов Алексея Пивоварова*, Олега Кашина* и еще четырех человек, следует из соответствующего перечня на сайте Минюста РФ."Пивоваров Алексей Владимирович*, Цветкова Юлия Владимировна*, Кашин Олег Владимирович*, Соколов Михаил Владимирович*, Петров Николай Владимирович*, Данилович Ирина Брониславовна*", - уточняется в реестре.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20220603/inoagent-1793054556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство юстиции рф (минюст россии)
22:00 03.06.2022 (обновлено: 22:19 03.06.2022)
Пивоварова*, Кашина* и еще четырех человек включили в реестр СМИ-иноагентов
Минюст включил журналистов Пивоварова и Кашина в реестр СМИ-иноагентов