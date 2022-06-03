https://ria.ru/20220603/inoagenty-1793055106.html

Пивоварова*, Кашина* и еще четырех человек включили в реестр СМИ-иноагентов

Пивоварова*, Кашина* и еще четырех человек включили в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 03.06.2022

Пивоварова*, Кашина* и еще четырех человек включили в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, журналистов Алексея Пивоварова*, Олега Кашина* и еще четырех... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T22:00

2022-06-03T22:00

2022-06-03T22:19

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, журналистов Алексея Пивоварова*, Олега Кашина* и еще четырех человек, следует из соответствующего перечня на сайте Минюста РФ."Пивоваров Алексей Владимирович*, Цветкова Юлия Владимировна*, Кашин Олег Владимирович*, Соколов Михаил Владимирович*, Петров Николай Владимирович*, Данилович Ирина Брониславовна*", - уточняется в реестре.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20220603/inoagent-1793054556.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

министерство юстиции рф (минюст россии)