https://ria.ru/20220603/groza-1792896964.html

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 03.06.2022

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за грозы, которая ожидается 4 июня,... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:12

2022-06-03T14:12

2022-06-03T14:12

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санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за грозы, которая ожидается 4 июня, сообщила пресс-служба администрации губернатора."По информации Росгидрометцентра, с 15 часов 4 июня до 23 часов 4 июня на территории Санкт‑Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы", - говорится в сообщении.Городские власти просят водителей и пешеходов быть осторожными.

https://ria.ru/20220601/pogoda-1792231110.html

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Владимир Лаврентьев

погода, россия, общество, санкт-петербург