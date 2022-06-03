https://ria.ru/20220603/groza-1792896964.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 03.06.2022
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за грозы, которая ожидается 4 июня,... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:12
2022-06-03T14:12
2022-06-03T14:12
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за грозы, которая ожидается 4 июня, сообщила пресс-служба администрации губернатора."По информации Росгидрометцентра, с 15 часов 4 июня до 23 часов 4 июня на территории Санкт‑Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы", - говорится в сообщении.Городские власти просят водителей и пешеходов быть осторожными.
https://ria.ru/20220601/pogoda-1792231110.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, россия, общество, санкт-петербург
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы