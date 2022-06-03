https://ria.ru/20220603/granitsa-1792888062.html
Два киргизских пограничника ранены в перестрелке на границе с Таджикистаном
Два киргизских пограничника ранены в перестрелке на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 03.06.2022
Два киргизских пограничника ранены в перестрелке на границе с Таджикистаном
Двое киргизских пограничников получили ранения в перестрелке на границе с Таджикистаном, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:52
2022-06-03T13:52
2022-06-03T13:52
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БИШКЕК, 3 июн - РИА Новости. Двое киргизских пограничников получили ранения в перестрелке на границе с Таджикистаном, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе минздрава Киргизии."В результате инцидента на кыргызско-таджикском участке государственной границы получили ранение двое военнослужащих, бригада скорой помощи везет их в Баткенскую областную объединенную больницу", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, по предварительным данным, один пограничник находится в тяжелом состоянии. Состояние второго оценивается как средней тяжести."На месте работают две бригады скорой медицинской помощи. В Баткенской областной объединенной больнице все сотрудники переведены на усиленный режим работы, имеется необходимый запас крови, лекарств и медицинских изделий", - добавили в минздраве.Ранее сообщалось, что пограничники Киргизии и Таджикистана в пятницу вступили в перестрелку на границе, которая длилась более двух часов. По версии киргизской стороны, причиной стало незаконное пересечение рубежа таджикским пограннарядом. Сообщалось о ранении одного киргизского пограничника. Данных по пострадавшим с таджикской стороны пока нет.
https://ria.ru/20220413/raneniya-1783235706.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таджикистан, киргизия
Два киргизских пограничника ранены в перестрелке на границе с Таджикистаном
Минздрав Киргизии: два пограничника ранены во время перестрелки на границе с Таджикистаном
БИШКЕК, 3 июн - РИА Новости. Двое киргизских пограничников получили ранения в перестрелке на границе с Таджикистаном, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе минздрава Киргизии.
"В результате инцидента на кыргызско-таджикском участке государственной границы получили ранение двое военнослужащих, бригада скорой помощи везет их в Баткенскую областную объединенную больницу", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, по предварительным данным, один пограничник находится в тяжелом состоянии. Состояние второго оценивается как средней тяжести.
"На месте работают две бригады скорой медицинской помощи. В Баткенской областной объединенной больнице все сотрудники переведены на усиленный режим работы, имеется необходимый запас крови, лекарств и медицинских изделий", - добавили в минздраве.
Ранее сообщалось, что пограничники Киргизии
и Таджикистана
в пятницу вступили в перестрелку на границе, которая длилась более двух часов. По версии киргизской стороны, причиной стало незаконное пересечение рубежа таджикским пограннарядом. Сообщалось о ранении одного киргизского пограничника. Данных по пострадавшим с таджикской стороны пока нет.