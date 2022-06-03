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Два киргизских пограничника ранены в перестрелке на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 03.06.2022
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Два киргизских пограничника ранены в перестрелке на границе с Таджикистаном
Два киргизских пограничника ранены в перестрелке на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 03.06.2022
Два киргизских пограничника ранены в перестрелке на границе с Таджикистаном
Двое киргизских пограничников получили ранения в перестрелке на границе с Таджикистаном, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:52
2022-06-03T13:52
в мире
таджикистан
киргизия
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БИШКЕК, 3 июн - РИА Новости. Двое киргизских пограничников получили ранения в перестрелке на границе с Таджикистаном, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе минздрава Киргизии."В результате инцидента на кыргызско-таджикском участке государственной границы получили ранение двое военнослужащих, бригада скорой помощи везет их в Баткенскую областную объединенную больницу", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, по предварительным данным, один пограничник находится в тяжелом состоянии. Состояние второго оценивается как средней тяжести."На месте работают две бригады скорой медицинской помощи. В Баткенской областной объединенной больнице все сотрудники переведены на усиленный режим работы, имеется необходимый запас крови, лекарств и медицинских изделий", - добавили в минздраве.Ранее сообщалось, что пограничники Киргизии и Таджикистана в пятницу вступили в перестрелку на границе, которая длилась более двух часов. По версии киргизской стороны, причиной стало незаконное пересечение рубежа таджикским пограннарядом. Сообщалось о ранении одного киргизского пограничника. Данных по пострадавшим с таджикской стороны пока нет.
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в мире, таджикистан, киргизия
13:52 03.06.2022
 
Два киргизских пограничника ранены в перестрелке на границе с Таджикистаном

Минздрав Киргизии: два пограничника ранены во время перестрелки на границе с Таджикистаном

© РИА Новости / Фред Гринберг / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Фред Гринберг
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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БИШКЕК, 3 июн - РИА Новости. Двое киргизских пограничников получили ранения в перестрелке на границе с Таджикистаном, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе минздрава Киргизии.
"В результате инцидента на кыргызско-таджикском участке государственной границы получили ранение двое военнослужащих, бригада скорой помощи везет их в Баткенскую областную объединенную больницу", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, по предварительным данным, один пограничник находится в тяжелом состоянии. Состояние второго оценивается как средней тяжести.
"На месте работают две бригады скорой медицинской помощи. В Баткенской областной объединенной больнице все сотрудники переведены на усиленный режим работы, имеется необходимый запас крови, лекарств и медицинских изделий", - добавили в минздраве.
Ранее сообщалось, что пограничники Киргизии и Таджикистана в пятницу вступили в перестрелку на границе, которая длилась более двух часов. По версии киргизской стороны, причиной стало незаконное пересечение рубежа таджикским пограннарядом. Сообщалось о ранении одного киргизского пограничника. Данных по пострадавшим с таджикской стороны пока нет.
Киргизские военнослужащие на киргизско-таджикской границе - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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