https://ria.ru/20220603/granitsa-1792888062.html

Два киргизских пограничника ранены в перестрелке на границе с Таджикистаном

Два киргизских пограничника ранены в перестрелке на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 03.06.2022

Два киргизских пограничника ранены в перестрелке на границе с Таджикистаном

Двое киргизских пограничников получили ранения в перестрелке на границе с Таджикистаном, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T13:52

2022-06-03T13:52

2022-06-03T13:52

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БИШКЕК, 3 июн - РИА Новости. Двое киргизских пограничников получили ранения в перестрелке на границе с Таджикистаном, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе минздрава Киргизии."В результате инцидента на кыргызско-таджикском участке государственной границы получили ранение двое военнослужащих, бригада скорой помощи везет их в Баткенскую областную объединенную больницу", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, по предварительным данным, один пограничник находится в тяжелом состоянии. Состояние второго оценивается как средней тяжести."На месте работают две бригады скорой медицинской помощи. В Баткенской областной объединенной больнице все сотрудники переведены на усиленный режим работы, имеется необходимый запас крови, лекарств и медицинских изделий", - добавили в минздраве.Ранее сообщалось, что пограничники Киргизии и Таджикистана в пятницу вступили в перестрелку на границе, которая длилась более двух часов. По версии киргизской стороны, причиной стало незаконное пересечение рубежа таджикским пограннарядом. Сообщалось о ранении одного киргизского пограничника. Данных по пострадавшим с таджикской стороны пока нет.

https://ria.ru/20220413/raneniya-1783235706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, таджикистан, киргизия