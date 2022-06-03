https://ria.ru/20220603/granitsa-1792844121.html

В Киргизии заявили о ранении пограничника на границе с Таджикистаном

В Киргизии заявили о ранении пограничника на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 03.06.2022

В Киргизии заявили о ранении пограничника на границе с Таджикистаном

Киргизский пограничник получил ранение в перестрелке на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре киргизского погранведомства. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:08

2022-06-03T12:08

2022-06-03T12:17

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БИШКЕК, 3 июн - РИА Новости. Киргизский пограничник получил ранение в перестрелке на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре киргизского погранведомства."В ходе перестрелки ранение получил один военнослужащий ПС ГКНБ КР (погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Киргизии - ред.), которому оказана необходимая медицинская помощь", - сказал представитель пресс-центра.Ранее сообщалось, что пограничники Киргизии и Таджикистана вступили в перестрелку на границе. По версии киргизской стороны, причиной стало незаконное пересечение рубежа таджикским пограннарядом.Позже киргизская погранслужба сообщила о прекращении перестрелки на границе."Несмотря на тот факт, что в 14:07 (11:07 мск - ред.) пограничные подразделения сторон получили команду о прекращении огня, тем не менее таджикская сторона продолжила обстрел позиций кыргызской стороны вплоть до 14:15 (11:15 мск - ред.)", - заявил представитель пресс-центра.По его словам, на данный момент огонь полностью прекращен."В настоящее время на месте перестрелки находятся пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана. Стороны проводят переговоры по выяснению подробностей произошедшего инцидента", - подчеркнули в ведомстве.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

https://ria.ru/20220413/raneniya-1783235706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, таджикистан