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Число раненых сотрудников компании "Вода Донбасса" возросло до пяти - РИА Новости, 03.06.2022
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Число раненых сотрудников компании "Вода Донбасса" возросло до пяти
Число раненых сотрудников компании "Вода Донбасса" возросло до пяти - РИА Новости, 03.06.2022
Число раненых сотрудников компании "Вода Донбасса" возросло до пяти
Пятеро сотрудников компании "Вода Донбасса" получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:53
2022-06-03T16:53
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
горловка
вода донбасса
стирол
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Пятеро сотрудников компании "Вода Донбасса" получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее сообщалось о четырех пострадавших."Увы, количество сотрудников РУЭК ГП Компания "Вода Донбасса", получивших ранения в результате агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) при проведении ремонтных работ в районе резервного водохранилища, возросло до пяти", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220603/gorlovka-1792883336.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
горловка
украина
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), горловка, вода донбасса, стирол, украина, вооруженные силы украины
16:53 03.06.2022
 
Число раненых сотрудников компании "Вода Донбасса" возросло до пяти

Мэр Горловки: число раненых сотрудников компании "Вода Донбасса" возросло до пяти

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в Горловку
Стела при въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Пятеро сотрудников компании "Вода Донбасса" получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее сообщалось о четырех пострадавших.
"Увы, количество сотрудников РУЭК ГП Компания "Вода Донбасса", получивших ранения в результате агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) при проведении ремонтных работ в районе резервного водохранилища, возросло до пяти", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
13:42Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Горловке
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)ГорловкаВода ДонбассаСтиролУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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