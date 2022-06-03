https://ria.ru/20220603/gorlovka-1792967183.html

Число раненых сотрудников компании "Вода Донбасса" возросло до пяти

Число раненых сотрудников компании "Вода Донбасса" возросло до пяти - РИА Новости, 03.06.2022

Число раненых сотрудников компании "Вода Донбасса" возросло до пяти

Пятеро сотрудников компании "Вода Донбасса" получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:53

2022-06-03T16:53

2022-06-03T16:53

в мире

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донецк (днр)

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стирол

украина

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Пятеро сотрудников компании "Вода Донбасса" получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее сообщалось о четырех пострадавших."Увы, количество сотрудников РУЭК ГП Компания "Вода Донбасса", получивших ранения в результате агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) при проведении ремонтных работ в районе резервного водохранилища, возросло до пяти", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220603/gorlovka-1792883336.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), горловка, вода донбасса, стирол, украина, вооруженные силы украины