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В Германии мужчина открыл огонь по полицейским во время обыска квартиры - РИА Новости, 03.06.2022
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В Германии мужчина открыл огонь по полицейским во время обыска квартиры
В Германии мужчина открыл огонь по полицейским во время обыска квартиры - РИА Новости, 03.06.2022
В Германии мужчина открыл огонь по полицейским во время обыска квартиры
В Германии пожилой мужчина в пятницу открыл огонь по двум полицейским во время обыска квартиры в городе Саарбрюккен, сообщает главное управление полиции земли... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:17
2022-06-03T14:32
в мире
жилье
саар
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Германии пожилой мужчина в пятницу открыл огонь по двум полицейским во время обыска квартиры в городе Саарбрюккен, сообщает главное управление полиции земли Сар."Когда полицейские и служащие города Саарбрюккен прибыли домой к 67-летнему мужчине, чтобы провести обыск в его квартире на основании ордера, выданного административным судом земли Саар, тот выстрелил в полицейского. Госслужащий был ранен выстрелом, и в настоящий момент ему оказывается медицинская помощь. Еще один сотрудник полиции был ранен осколками разбившегося стекла", - говорится в сообщении.После инцидента полиция сразу же оцепила район и призвала жителей оставаться в своих домах и держаться подальше от окон. Мотивы и причины преступления остаются пока неясными, сказано в сообщении.
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в мире, жилье, саар
14:17 03.06.2022 (обновлено: 14:32 03.06.2022)
 
В Германии мужчина открыл огонь по полицейским во время обыска квартиры

В немецком Саарбрюккене мужчина открыл огонь по полицейским во время обыска квартиры

© AFP 2022 / Ronny HartmannСотрудники правоохранительных органов Германии
Сотрудники правоохранительных органов Германии - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AFP 2022 / Ronny Hartmann
Сотрудники правоохранительных органов Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Германии пожилой мужчина в пятницу открыл огонь по двум полицейским во время обыска квартиры в городе Саарбрюккен, сообщает главное управление полиции земли Сар.
"Когда полицейские и служащие города Саарбрюккен прибыли домой к 67-летнему мужчине, чтобы провести обыск в его квартире на основании ордера, выданного административным судом земли Саар, тот выстрелил в полицейского. Госслужащий был ранен выстрелом, и в настоящий момент ему оказывается медицинская помощь. Еще один сотрудник полиции был ранен осколками разбившегося стекла", - говорится в сообщении.
После инцидента полиция сразу же оцепила район и призвала жителей оставаться в своих домах и держаться подальше от окон. Мотивы и причины преступления остаются пока неясными, сказано в сообщении.
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