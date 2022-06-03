https://ria.ru/20220603/germaniya-1792899470.html

В Германии мужчина открыл огонь по полицейским во время обыска квартиры

В Германии мужчина открыл огонь по полицейским во время обыска квартиры - РИА Новости, 03.06.2022

В Германии мужчина открыл огонь по полицейским во время обыска квартиры

В Германии пожилой мужчина в пятницу открыл огонь по двум полицейским во время обыска квартиры в городе Саарбрюккен, сообщает главное управление полиции земли... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:17

2022-06-03T14:17

2022-06-03T14:32

в мире

жилье

саар

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Германии пожилой мужчина в пятницу открыл огонь по двум полицейским во время обыска квартиры в городе Саарбрюккен, сообщает главное управление полиции земли Сар."Когда полицейские и служащие города Саарбрюккен прибыли домой к 67-летнему мужчине, чтобы провести обыск в его квартире на основании ордера, выданного административным судом земли Саар, тот выстрелил в полицейского. Госслужащий был ранен выстрелом, и в настоящий момент ему оказывается медицинская помощь. Еще один сотрудник полиции был ранен осколками разбившегося стекла", - говорится в сообщении.После инцидента полиция сразу же оцепила район и призвала жителей оставаться в своих домах и держаться подальше от окон. Мотивы и причины преступления остаются пока неясными, сказано в сообщении.

https://ria.ru/20220527/shreder-1791146485.html

саар

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в мире, жилье, саар