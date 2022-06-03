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Отказ стран ЕС платить за газ в рублях замедлил закачку в ПХГ Германии - РИА Новости, 03.06.2022
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Отказ стран ЕС платить за газ в рублях замедлил закачку в ПХГ Германии
Отказ стран ЕС платить за газ в рублях замедлил закачку в ПХГ Германии - РИА Новости, 03.06.2022
Отказ стран ЕС платить за газ в рублях замедлил закачку в ПХГ Германии
Последняя серия отказов европейских стран от оплаты за российский газ по новой схеме в рублях заметно замедлила закачку газа в подземные хранилища (ПХГ)... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T09:21
2022-06-03T09:21
экономика
германия
украина
европа
оператор гтс украины
газпром
евросоюз
россия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Последняя серия отказов европейских стран от оплаты за российский газ по новой схеме в рублях заметно замедлила закачку газа в подземные хранилища (ПХГ) Германии, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE)."Газпром" 31 мая из-за неоплаты остановил поставки в адрес GasTerra в Нидерланды, а 1 июня - Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. После этого сильно просела закачка газа в немецкие ПХГ: если с начала мая в среднем хранилища там заполнялись на 0,5 процентного пункта в сутки, а в отдельные дни и на 0,7 процентного пункта, то с 30 мая речь идет о темпах в 0,3 процентного пункта. На 1 июня они заполнены на 49,16%.Замедлилась закачка газа и в целом в "подземки" ЕС. С начала мая они заполнялись в среднем на 0,4-0,5 процентного пункта в сутки, но с 30 мая - 0,3 процентного пункта. В целом они заполнены 1 июня на 47,6%.Поставки газа по "Северному потоку" после краткосрочного проседания из-за остановки поставок в адрес указанных потребителей восстановились и вновь идут в среднем на уровне почти 170 миллионов кубометров в сутки. Об этом свидетельствуют данные оператора магистрали Nord Stream AG.Транзит газа через газотранспортную систему Украины также стабильно держится на уровне предыдущих дней и ограничивается украинской стороной. Заявка на поставку российского газа через ГИС "Суджа" в пятницу, 3 июня, составляет 42,1 миллиона кубометров, что близко к показателю днем ранее (41,8 миллиона кубометров), следует из данных "Оператора ГТС Украины".Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены.Между тем, объем ветрогенерации в Европе остается на этой неделе крайне небольшим. По данным WindEurope, 2 июня он составила всего 9,3% от общего объема выработки электроэнергии в Евросоюзе. Для сравнения, неделей ранее показатель в среднем составлял почти 19%.
https://ria.ru/20220603/gaz-1792775694.html
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экономика, германия, украина, европа, оператор гтс украины, газпром, евросоюз, россия
09:21 03.06.2022
 
Отказ стран ЕС платить за газ в рублях замедлил закачку в ПХГ Германии

GIE: отказ европейских стран платить за газ в рублях замедлил закачку в ПХГ Германии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Последняя серия отказов европейских стран от оплаты за российский газ по новой схеме в рублях заметно замедлила закачку газа в подземные хранилища (ПХГ) Германии, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
"Газпром" 31 мая из-за неоплаты остановил поставки в адрес GasTerra в Нидерланды, а 1 июня - Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. После этого сильно просела закачка газа в немецкие ПХГ: если с начала мая в среднем хранилища там заполнялись на 0,5 процентного пункта в сутки, а в отдельные дни и на 0,7 процентного пункта, то с 30 мая речь идет о темпах в 0,3 процентного пункта. На 1 июня они заполнены на 49,16%.
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Замедлилась закачка газа и в целом в "подземки" ЕС. С начала мая они заполнялись в среднем на 0,4-0,5 процентного пункта в сутки, но с 30 мая - 0,3 процентного пункта. В целом они заполнены 1 июня на 47,6%.
Поставки газа по "Северному потоку" после краткосрочного проседания из-за остановки поставок в адрес указанных потребителей восстановились и вновь идут в среднем на уровне почти 170 миллионов кубометров в сутки. Об этом свидетельствуют данные оператора магистрали Nord Stream AG.
Транзит газа через газотранспортную систему Украины также стабильно держится на уровне предыдущих дней и ограничивается украинской стороной. Заявка на поставку российского газа через ГИС "Суджа" в пятницу, 3 июня, составляет 42,1 миллиона кубометров, что близко к показателю днем ранее (41,8 миллиона кубометров), следует из данных "Оператора ГТС Украины".
Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены.
Между тем, объем ветрогенерации в Европе остается на этой неделе крайне небольшим. По данным WindEurope, 2 июня он составила всего 9,3% от общего объема выработки электроэнергии в Евросоюзе. Для сравнения, неделей ранее показатель в среднем составлял почти 19%.
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ЭкономикаГерманияУкраинаЕвропаОператор ГТС УкраиныГазпромЕвросоюзРоссия
 
 
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