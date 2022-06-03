Отказ стран ЕС платить за газ в рублях замедлил закачку в ПХГ Германии
GIE: отказ европейских стран платить за газ в рублях замедлил закачку в ПХГ Германии
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Последняя серия отказов европейских стран от оплаты за российский газ по новой схеме в рублях заметно замедлила закачку газа в подземные хранилища (ПХГ) Германии, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
"Газпром" 31 мая из-за неоплаты остановил поставки в адрес GasTerra в Нидерланды, а 1 июня - Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. После этого сильно просела закачка газа в немецкие ПХГ: если с начала мая в среднем хранилища там заполнялись на 0,5 процентного пункта в сутки, а в отдельные дни и на 0,7 процентного пункта, то с 30 мая речь идет о темпах в 0,3 процентного пункта. На 1 июня они заполнены на 49,16%.
Замедлилась закачка газа и в целом в "подземки" ЕС. С начала мая они заполнялись в среднем на 0,4-0,5 процентного пункта в сутки, но с 30 мая - 0,3 процентного пункта. В целом они заполнены 1 июня на 47,6%.
Поставки газа по "Северному потоку" после краткосрочного проседания из-за остановки поставок в адрес указанных потребителей восстановились и вновь идут в среднем на уровне почти 170 миллионов кубометров в сутки. Об этом свидетельствуют данные оператора магистрали Nord Stream AG.
Транзит газа через газотранспортную систему Украины также стабильно держится на уровне предыдущих дней и ограничивается украинской стороной. Заявка на поставку российского газа через ГИС "Суджа" в пятницу, 3 июня, составляет 42,1 миллиона кубометров, что близко к показателю днем ранее (41,8 миллиона кубометров), следует из данных "Оператора ГТС Украины".
Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены.
Между тем, объем ветрогенерации в Европе остается на этой неделе крайне небольшим. По данным WindEurope, 2 июня он составила всего 9,3% от общего объема выработки электроэнергии в Евросоюзе. Для сравнения, неделей ранее показатель в среднем составлял почти 19%.