https://ria.ru/20220603/gaz-1792789608.html

Отказ стран ЕС платить за газ в рублях замедлил закачку в ПХГ Германии

Отказ стран ЕС платить за газ в рублях замедлил закачку в ПХГ Германии - РИА Новости, 03.06.2022

Отказ стран ЕС платить за газ в рублях замедлил закачку в ПХГ Германии

Последняя серия отказов европейских стран от оплаты за российский газ по новой схеме в рублях заметно замедлила закачку газа в подземные хранилища (ПХГ)... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T09:21

2022-06-03T09:21

2022-06-03T09:21

экономика

германия

украина

европа

оператор гтс украины

газпром

евросоюз

россия

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Последняя серия отказов европейских стран от оплаты за российский газ по новой схеме в рублях заметно замедлила закачку газа в подземные хранилища (ПХГ) Германии, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE)."Газпром" 31 мая из-за неоплаты остановил поставки в адрес GasTerra в Нидерланды, а 1 июня - Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. После этого сильно просела закачка газа в немецкие ПХГ: если с начала мая в среднем хранилища там заполнялись на 0,5 процентного пункта в сутки, а в отдельные дни и на 0,7 процентного пункта, то с 30 мая речь идет о темпах в 0,3 процентного пункта. На 1 июня они заполнены на 49,16%.Замедлилась закачка газа и в целом в "подземки" ЕС. С начала мая они заполнялись в среднем на 0,4-0,5 процентного пункта в сутки, но с 30 мая - 0,3 процентного пункта. В целом они заполнены 1 июня на 47,6%.Поставки газа по "Северному потоку" после краткосрочного проседания из-за остановки поставок в адрес указанных потребителей восстановились и вновь идут в среднем на уровне почти 170 миллионов кубометров в сутки. Об этом свидетельствуют данные оператора магистрали Nord Stream AG.Транзит газа через газотранспортную систему Украины также стабильно держится на уровне предыдущих дней и ограничивается украинской стороной. Заявка на поставку российского газа через ГИС "Суджа" в пятницу, 3 июня, составляет 42,1 миллиона кубометров, что близко к показателю днем ранее (41,8 миллиона кубометров), следует из данных "Оператора ГТС Украины".Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены.Между тем, объем ветрогенерации в Европе остается на этой неделе крайне небольшим. По данным WindEurope, 2 июня он составила всего 9,3% от общего объема выработки электроэнергии в Евросоюзе. Для сравнения, неделей ранее показатель в среднем составлял почти 19%.

https://ria.ru/20220603/gaz-1792775694.html

германия

украина

европа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, германия, украина, европа, оператор гтс украины, газпром, евросоюз, россия