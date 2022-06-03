ЕС не должен участвовать в разрешении карабахского конфликта, заявили в НКР
Госминистр НКР Бегларян: ЕС не должен участвовать в урегулировании карабахского конфликта
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на тренировке личного состава на блокпосту в Нагорном Карабахе
Российский миротворец на тренировке личного состава на блокпосту в Нагорном Карабахе. Архивное фото
СТЕПАНАКЕРТ, 3 июн - РИА Новости. Евросоюз не должен участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, заявил в интервью РИА Новости государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян.
"Учитывая формат сопредседательства Минской группы и эффективную роль российской миротворческой миссии, мы считаем, что вопрос урегулирования карабахского конфликта не должен становиться предметом переговоров для Евросоюза", - сказал Бегларян.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.