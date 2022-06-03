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ЕС не должен участвовать в разрешении карабахского конфликта, заявили в НКР

ЕС не должен участвовать в разрешении карабахского конфликта, заявили в НКР - РИА Новости, 03.06.2022

ЕС не должен участвовать в разрешении карабахского конфликта, заявили в НКР

Евросоюз не должен участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, заявил в интервью РИА Новости государственный министр непризнанной... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T08:39

2022-06-03T08:39

2022-06-03T08:39

в мире

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

армения

азербайджан

россия

евросоюз

обсе

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СТЕПАНАКЕРТ, 3 июн - РИА Новости. Евросоюз не должен участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, заявил в интервью РИА Новости государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян.Он подчеркнул, что диалог необходим, но он не должен стать "частью нынешних непростых отношений России с Западом". Для решения проблемы уже существует международно-признанный формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые и несут ответственность за урегулирование конфликта.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

армения

азербайджан

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, армения, азербайджан, россия, евросоюз, обсе