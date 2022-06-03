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ЕС не должен участвовать в разрешении карабахского конфликта, заявили в НКР - РИА Новости, 03.06.2022
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ЕС не должен участвовать в разрешении карабахского конфликта, заявили в НКР
ЕС не должен участвовать в разрешении карабахского конфликта, заявили в НКР - РИА Новости, 03.06.2022
ЕС не должен участвовать в разрешении карабахского конфликта, заявили в НКР
Евросоюз не должен участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, заявил в интервью РИА Новости государственный министр непризнанной... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T08:39
2022-06-03T08:39
в мире
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
армения
азербайджан
россия
евросоюз
обсе
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СТЕПАНАКЕРТ, 3 июн - РИА Новости. Евросоюз не должен участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, заявил в интервью РИА Новости государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян.Он подчеркнул, что диалог необходим, но он не должен стать "частью нынешних непростых отношений России с Западом". Для решения проблемы уже существует международно-признанный формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые и несут ответственность за урегулирование конфликта.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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в мире, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, армения, азербайджан, россия, евросоюз, обсе
08:39 03.06.2022
 
ЕС не должен участвовать в разрешении карабахского конфликта, заявили в НКР

Госминистр НКР Бегларян: ЕС не должен участвовать в урегулировании карабахского конфликта

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на тренировке личного состава на блокпосту в Нагорном Карабахе
Российский миротворец на тренировке личного состава на блокпосту в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российский миротворец на тренировке личного состава на блокпосту в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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СТЕПАНАКЕРТ, 3 июн - РИА Новости. Евросоюз не должен участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, заявил в интервью РИА Новости государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян.
"Учитывая формат сопредседательства Минской группы и эффективную роль российской миротворческой миссии, мы считаем, что вопрос урегулирования карабахского конфликта не должен становиться предметом переговоров для Евросоюза", - сказал Бегларян.
Он подчеркнул, что диалог необходим, но он не должен стать "частью нынешних непростых отношений России с Западом". Для решения проблемы уже существует международно-признанный формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые и несут ответственность за урегулирование конфликта.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
В миреНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАрменияАзербайджанРоссияЕвросоюзОБСЕ
 
 
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