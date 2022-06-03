10:54 03.06.2022 (обновлено: 11:04 03.06.2022)
Во Владимирской области автобус с детьми столкнулся с иномаркой
Один человек погиб при столкновении автобуса с детьми с иномаркой во Владимирской области
© Фото : МВД России по Владимирской областиДТП в Суздальском районе. 3 июня 2022
© Фото : МВД России по Владимирской области
ДТП в Суздальском районе. 3 июня 2022
РЯЗАНЬ, 3 июн - РИА Новости. Столкновение автобуса, в котором находились 40 детей, и автомобиля произошло на трассе М-7 "Волга" во Владимирской области, погиб водитель легковушки, сообщило УМВД по региону.
По данным полиции, ДТП произошло в пятницу около 07.35 мск на федеральной автодороге М-7 "Волга" в поселке Боголюбово Суздальского района. По предварительной информации, водитель автобуса "Неоплан", двигаясь со стороны Владимира в сторону Нижнего Новгорода, при торможении не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault.
"В результате ДТП водитель автомобиля Renault скончался на месте происшествия. В салоне автобуса находились 40 детей и 7 сопровождающих. По состоянию на 10.00, за медицинской помощью никто не обращался", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД, осуществляется регулировка дорожного движения. Отмечается, что движение на данном участке автодороги затруднено. Маршрут объезда осуществляется по автодороге М-7 170 км и 223 км (Южный объезд города Владимира).
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
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