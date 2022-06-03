https://ria.ru/20220603/dtp-1792815040.html

Во Владимирской области автобус с детьми столкнулся с иномаркой

Во Владимирской области автобус с детьми столкнулся с иномаркой - РИА Новости, 03.06.2022

Во Владимирской области автобус с детьми столкнулся с иномаркой

Столкновение автобуса, в котором находились 40 детей, и автомобиля произошло на трассе М-7 "Волга" во Владимирской области, погиб водитель легковушки, сообщило... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T10:54

2022-06-03T10:54

2022-06-03T11:04

происшествия

суздальский район

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РЯЗАНЬ, 3 июн - РИА Новости. Столкновение автобуса, в котором находились 40 детей, и автомобиля произошло на трассе М-7 "Волга" во Владимирской области, погиб водитель легковушки, сообщило УМВД по региону.По данным полиции, ДТП произошло в пятницу около 07.35 мск на федеральной автодороге М-7 "Волга" в поселке Боголюбово Суздальского района. По предварительной информации, водитель автобуса "Неоплан", двигаясь со стороны Владимира в сторону Нижнего Новгорода, при торможении не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault."В результате ДТП водитель автомобиля Renault скончался на месте происшествия. В салоне автобуса находились 40 детей и 7 сопровождающих. По состоянию на 10.00, за медицинской помощью никто не обращался", - говорится в сообщении.На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД, осуществляется регулировка дорожного движения. Отмечается, что движение на данном участке автодороги затруднено. Маршрут объезда осуществляется по автодороге М-7 170 км и 223 км (Южный объезд города Владимира).Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

https://ria.ru/20220404/avarii-1781668233.html

суздальский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, суздальский район