https://ria.ru/20220603/doroga-1792779469.html
Реконструируемый участок автодороги в Якутске приведут в порядок
Реконструируемый участок автодороги в Якутске приведут в порядок - РИА Новости, 03.06.2022
Реконструируемый участок автодороги в Якутске приведут в порядок
Глава Якутии поручил обеспылить участок автодороги во время национального праздника "Ысыах" в Якутске, посвященного столетию республики, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T07:51
2022-06-03T07:51
2022-06-03T11:00
общество
айсен николаев
якутск
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 3 июн – РИА Новости. Глава Якутии поручил обеспылить участок автодороги во время национального праздника "Ысыах" в Якутске, посвященного столетию республики, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.Отмечается, что глава региона проверил ход реконструкции участка автодороги "Нам" с подъездами к поселку Жатай и микрорайону Кангалассы города Якутска. Общая протяженность участка составляет более 7 километров. До 23 сентября дорогу должны расширить до четырех полос, заасфальтировать и сделать кольцевой перекресток. Кроме этого, на объекте будут установлены барьерные ограждения, светофоры, автобусные остановки, системы освещения дороги, также запланирована прокладка тротуаров.Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев, в дни Ысыаха на участке запланированы работы по обеспыливанию дороги с использованием хлористого кальция. Также будет курсировать дежурная поливочная машина. Во время праздника будет организовано двухполосное движение.Якутия отмечает 100-летие со дня образования Якутской автономной советской социалистической республики.Самый масштабный традиционный праздник "Ысыах Туймаады" в местности Ус Хатын Якутска в 2019 собрал свыше 250 тысяч человек. Потом два года подряд из-за пандемии коронавируса праздник проходил в онлайн формате.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, айсен николаев, якутск
07:51 03.06.2022 (обновлено: 11:00 03.06.2022)
Реконструируемый участок автодороги в Якутске приведут в порядок
Реконструируемый участок автодороги в Якутске приведут в порядок в праздник "Ысыах"
ЯКУТСК, 3 июн – РИА Новости. Глава Якутии поручил обеспылить участок автодороги во время национального праздника "Ысыах" в Якутске, посвященного столетию республики, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
Отмечается, что глава региона проверил ход реконструкции участка автодороги "Нам" с подъездами к поселку Жатай и микрорайону Кангалассы города Якутска
. Общая протяженность участка составляет более 7 километров. До 23 сентября дорогу должны расширить до четырех полос, заасфальтировать и сделать кольцевой перекресток. Кроме этого, на объекте будут установлены барьерные ограждения, светофоры, автобусные остановки, системы освещения дороги, также запланирована прокладка тротуаров.
"В ходе осмотра дороги Айсен Николаев
поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства республики обеспылить реконструируемый участок автомобильной дороги "Нам" во время проведения Ысыаха "Туймаада", посвященного 100-летию образования республики", - рассказали в пресс-службе.
Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев, в дни Ысыаха на участке запланированы работы по обеспыливанию дороги с использованием хлористого кальция. Также будет курсировать дежурная поливочная машина. Во время праздника будет организовано двухполосное движение.
Якутия отмечает 100-летие со дня образования Якутской автономной советской социалистической республики.
Самый масштабный традиционный праздник "Ысыах Туймаады" в местности Ус Хатын Якутска в 2019 собрал свыше 250 тысяч человек. Потом два года подряд из-за пандемии коронавируса праздник проходил в онлайн формате.