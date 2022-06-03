https://ria.ru/20220603/doroga-1792779469.html

Реконструируемый участок автодороги в Якутске приведут в порядок

Реконструируемый участок автодороги в Якутске приведут в порядок - РИА Новости, 03.06.2022

Реконструируемый участок автодороги в Якутске приведут в порядок

Глава Якутии поручил обеспылить участок автодороги во время национального праздника "Ысыах" в Якутске, посвященного столетию республики, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T07:51

2022-06-03T07:51

2022-06-03T11:00

общество

айсен николаев

якутск

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 3 июн – РИА Новости. Глава Якутии поручил обеспылить участок автодороги во время национального праздника "Ысыах" в Якутске, посвященного столетию республики, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.Отмечается, что глава региона проверил ход реконструкции участка автодороги "Нам" с подъездами к поселку Жатай и микрорайону Кангалассы города Якутска. Общая протяженность участка составляет более 7 километров. До 23 сентября дорогу должны расширить до четырех полос, заасфальтировать и сделать кольцевой перекресток. Кроме этого, на объекте будут установлены барьерные ограждения, светофоры, автобусные остановки, системы освещения дороги, также запланирована прокладка тротуаров.Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев, в дни Ысыаха на участке запланированы работы по обеспыливанию дороги с использованием хлористого кальция. Также будет курсировать дежурная поливочная машина. Во время праздника будет организовано двухполосное движение.Якутия отмечает 100-летие со дня образования Якутской автономной советской социалистической республики.Самый масштабный традиционный праздник "Ысыах Туймаады" в местности Ус Хатын Якутска в 2019 собрал свыше 250 тысяч человек. Потом два года подряд из-за пандемии коронавируса праздник проходил в онлайн формате.

https://ria.ru/20220602/maski-1792635042.html

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, айсен николаев, якутск