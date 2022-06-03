https://ria.ru/20220603/donbass-1793004001.html

Украинские военные обстреляли Первомайск в ЛНР крупнокалиберными снарядами

Украинские военные обстреляли Первомайск в ЛНР крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 03.06.2022

Украинские военные обстреляли Первомайск в ЛНР крупнокалиберными снарядами

Украинские войска в 17.05 (время совпадает с мск) выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Первомайск в Луганской народной... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:55

2022-06-03T17:55

2022-06-03T17:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

лнр

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.05 (время совпадает с мск) выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Первомайск в Луганской народной республике, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований украины зафиксирован обстрел: 17.05 с направления н.п. Горское по н.п. Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 мм (пять снарядов)", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии