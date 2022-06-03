Украинские военные обстреляли Первомайск в ЛНР крупнокалиберными снарядами
Представительство ЛНР: украинские военные обстреляли Первомайск снарядами калибром 122 мм
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донбассе
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.05 (время совпадает с мск) выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Первомайск в Луганской народной республике, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований украины зафиксирован обстрел: 17.05 с направления н.п. Горское по н.п. Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 мм (пять снарядов)", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.