Украинские войска за пять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за пять минут обстреляли Макеевку и поселок шахты "Трудовская"
Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.55 (время совпадает с мск) выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по поселку шахты "Трудовская" в Донецке, а в 15.00 - четыре снаряда того же калибра по Макеевке в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:55 - н.п. Георгиевка - г. Донецк (пос. шахты "Трудовской"): выпущено десять снарядов из 155 мм; 15:00 - н.п. Водяное - н.п. Макеевка: выпущено четыре снаряда из 155 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.