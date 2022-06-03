https://ria.ru/20220603/donbass-1792941121.html

Украинские войска за пять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска за пять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 03.06.2022

Украинские войска за пять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска в 14.55 (время совпадает с мск) выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по поселку шахты "Трудовская" в Донецке, а в 15.00 - четыре РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:08

2022-06-03T16:08

2022-06-03T16:08

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецк (днр)

макеевка

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.55 (время совпадает с мск) выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по поселку шахты "Трудовская" в Донецке, а в 15.00 - четыре снаряда того же калибра по Макеевке в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:55 - н.п. Георгиевка - г. Донецк (пос. шахты "Трудовской"): выпущено десять снарядов из 155 мм; 15:00 - н.п. Водяное - н.п. Макеевка: выпущено четыре снаряда из 155 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

украина

донецк (днр)

макеевка

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донецк (днр), макеевка