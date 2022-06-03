https://ria.ru/20220603/donbass-1792910941.html

Украинские войска обстреляли из "Града" Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли из "Града" Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 03.06.2022

Украинские войска обстреляли из "Града" Ясиноватую в ДНР

Украинские войска в 13.00 выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:51

2022-06-03T14:51

2022-06-03T14:51

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.00 выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.00 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ясиноватая, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины