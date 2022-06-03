Украинские войска обстреляли из "Града" Ясиноватую в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой
© AP Photo / Dmitry LovetskyОсколки снаряда от "Града" в Донбассе
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Осколки снаряда от "Града" в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.00 выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.00 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.