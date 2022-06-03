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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 03.06.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в 13.30 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:03

2022-06-03T14:03

2022-06-03T14:32

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.30 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донецк (днр)