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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 03.06.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 13.30 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:03
2022-06-03T14:03
2022-06-03T14:32
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.30 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донецк (днр)
14:03 03.06.2022 (обновлено: 14:32 03.06.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три снаряда по Петровскому району Донецка