https://ria.ru/20220603/donbass-1792882786.html

Украинские войска обстреляли автомобили с журналистами в Донбассе

Украинские войска обстреляли автомобили с журналистами в Донбассе - РИА Новости, 03.06.2022

Украинские войска обстреляли автомобили с журналистами в Донбассе

В Донбассе украинские военные обстреляли автомобили с журналистами, в том числе телеканала RT и агентства Рейтер, сообщил в Telegram корреспондент RT Игорь... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T13:41

2022-06-03T13:41

2022-06-03T15:34

в мире

донбасс

телеканал rt

рейтер

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Донбассе украинские военные обстреляли автомобили с журналистами, в том числе телеканала RT и агентства Рейтер, сообщил в Telegram корреспондент RT Игорь Жданов.По словам корреспондента, водитель погиб на месте, раненых журналистов госпитализировали, группа телеканала не пострадала.Он также отметил, что украинские войска "били прицельно"."Дождались, пока мы заедем на пристрелянный участок дороги, и только тогда начали обстрел, корректировали с беспилотника. Обе наши машины были гражданские", — добавил Жданов.Российские журналисты нередко попадают под обстрелы ВСУ во время работы в зоне боевых действий. Так, в середине мая в Новозвановке съемочная группа пресс-службы управления Народной милиции ЛНР, корреспонденты ВГТРК и МИЦ "Известия" попали под минометный огонь украинских силовиков.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

https://ria.ru/20220603/popasnaya-1792583345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, телеканал rt, рейтер, вооруженные силы украины