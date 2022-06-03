13:41 03.06.2022 (обновлено: 15:34 03.06.2022)
Украинские войска обстреляли автомобили с журналистами в Донбассе
Корреспондент RT Жданов: украинские войска обстреляли автомобили с журналистами в Донбассе
Северодонецк. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Донбассе украинские военные обстреляли автомобили с журналистами, в том числе телеканала RT и агентства Рейтер, сообщил в Telegram корреспондент RT Игорь Жданов.
"Попали под артобстрел на въезде в Северодонецк. Один из снарядов прилетел точно в автомобиль сопровождения в пяти — десяти метрах перед нами. <…> Сначала вообще показалось, что они наехали на мину: машина перевернулась на бок и загорелась", — рассказал он.
По словам корреспондента, водитель погиб на месте, раненых журналистов госпитализировали, группа телеканала не пострадала.
Он также отметил, что украинские войска "били прицельно".
"Дождались, пока мы заедем на пристрелянный участок дороги, и только тогда начали обстрел, корректировали с беспилотника. Обе наши машины были гражданские", — добавил Жданов.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.