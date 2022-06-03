https://ria.ru/20220603/donbass-1792813652.html

Один человек погиб и один ранен при обстрелах украинскими войсками ДНР

Один человек погиб и один ранен при обстрелах украинскими войсками ДНР - РИА Новости, 03.06.2022

Один человек погиб и один ранен при обстрелах украинскими войсками ДНР

После обстрелов украинских войск в Донецкой Народной Республике погиб мужчина в Горловке, а также была ранена женщина на железнодорожной станции "Байрак",... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T10:50

2022-06-03T10:50

2022-06-03T10:50

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg

ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. После обстрелов украинских войск в Донецкой Народной Республике погиб мужчина в Горловке, а также была ранена женщина на железнодорожной станции "Байрак", сообщил мэр Горловки Иван Приходько."Украинские боевики обстреляли поселок Комарова (Курганка) в Никитовском районе Горловки. По улице Шашурина возле автокооператива "Комета" погиб мужчина", - написал мэр в своем Telegram-канале.По его словам, в результате обстрела на железнодорожной станции "Байрак" (поселок шахты имени Калинина) ранена женщина.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220603/donbass-1792789040.html

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины