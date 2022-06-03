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Один человек погиб и один ранен при обстрелах украинскими войсками ДНР - РИА Новости, 03.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/donbass-1792813652.html
Один человек погиб и один ранен при обстрелах украинскими войсками ДНР
Один человек погиб и один ранен при обстрелах украинскими войсками ДНР - РИА Новости, 03.06.2022
Один человек погиб и один ранен при обстрелах украинскими войсками ДНР
После обстрелов украинских войск в Донецкой Народной Республике погиб мужчина в Горловке, а также была ранена женщина на железнодорожной станции "Байрак",... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T10:50
2022-06-03T10:50
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. После обстрелов украинских войск в Донецкой Народной Республике погиб мужчина в Горловке, а также была ранена женщина на железнодорожной станции "Байрак", сообщил мэр Горловки Иван Приходько."Украинские боевики обстреляли поселок Комарова (Курганка) в Никитовском районе Горловки. По улице Шашурина возле автокооператива "Комета" погиб мужчина", - написал мэр в своем Telegram-канале.По его словам, в результате обстрела на железнодорожной станции "Байрак" (поселок шахты имени Калинина) ранена женщина.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220603/donbass-1792789040.html
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
10:50 03.06.2022
 
Один человек погиб и один ранен при обстрелах украинскими войсками ДНР

Мэр Горловки Приходько: один человек погиб и один ранен при обстрелах ДНР со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке
Автомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. После обстрелов украинских войск в Донецкой Народной Республике погиб мужчина в Горловке, а также была ранена женщина на железнодорожной станции "Байрак", сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"Украинские боевики обстреляли поселок Комарова (Курганка) в Никитовском районе Горловки. По улице Шашурина возле автокооператива "Комета" погиб мужчина", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Повреждения фасада жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
09:17Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР
По его словам, в результате обстрела на железнодорожной станции "Байрак" (поселок шахты имени Калинина) ранена женщина.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 08:00
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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