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Украинские войска обстреляли из "Града" Луганское и Красное в ДНР

Украинские войска обстреляли из "Града" Луганское и Красное в ДНР - РИА Новости, 03.06.2022

Украинские войска обстреляли из "Града" Луганское и Красное в ДНР

Украинские войска выпустили в общей сложности 20 ракет из "Града" по населенным пунктам Луганское и Красное в ДНР, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T10:00

2022-06-03T10:00

2022-06-03T10:01

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности 20 ракет из "Града" по населенным пунктам Луганское и Красное в ДНР, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 09:24 (совпадает с мск)- н.п. Новомихайловка - н.п. Луганское: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 09:20 - н.п. Новомихайловка - н.п. Красное: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр