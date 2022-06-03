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Украинские войска обстреляли из "Града" Луганское и Красное в ДНР
Украинские войска обстреляли из "Града" Луганское и Красное в ДНР - РИА Новости, 03.06.2022
Украинские войска обстреляли из "Града" Луганское и Красное в ДНР
Украинские войска выпустили в общей сложности 20 ракет из "Града" по населенным пунктам Луганское и Красное в ДНР, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T10:00
2022-06-03T10:00
2022-06-03T10:01
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности 20 ракет из "Града" по населенным пунктам Луганское и Красное в ДНР, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 09:24 (совпадает с мск)- н.п. Новомихайловка - н.п. Луганское: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 09:20 - н.п. Новомихайловка - н.п. Красное: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
10:00 03.06.2022 (обновлено: 10:01 03.06.2022)
Украинские войска обстреляли из "Града" Луганское и Красное в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет из "Града" по Луганскому и Красному