https://ria.ru/20220603/donbass-1792791262.html

Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР еще 15 снарядов

Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР еще 15 снарядов - РИА Новости, 03.06.2022

Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР еще 15 снарядов

Украинские войска в 8.30 мск выпустили еще 15 снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Горловка в Донецкой Народной Республике, сообщает... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T09:31

2022-06-03T09:31

2022-06-03T09:33

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

днр

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Украинские войска в 8.30 мск выпустили еще 15 снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Горловка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка: выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.В пятницу утром украинские войска трижды обстреляли Горловку, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра и восемь мин калибра 82 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, горловка, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины