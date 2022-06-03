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Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР еще 15 снарядов
Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР еще 15 снарядов - РИА Новости, 03.06.2022
Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР еще 15 снарядов
Украинские войска в 8.30 мск выпустили еще 15 снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Горловка в Донецкой Народной Республике, сообщает... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T09:31
2022-06-03T09:31
2022-06-03T09:33
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Украинские войска в 8.30 мск выпустили еще 15 снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Горловка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка: выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.В пятницу утром украинские войска трижды обстреляли Горловку, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра и восемь мин калибра 82 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
09:31 03.06.2022 (обновлено: 09:33 03.06.2022)
Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР еще 15 снарядов
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке еще 15 снарядов калибром 122 мм