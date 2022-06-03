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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 03.06.2022
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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 03.06.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T09:20
2022-06-03T09:29
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
донецк (днр)
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:50 (совпадает с мск) - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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украина
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в мире, вооруженные силы украины, украина, донецк (днр), днр, ситуация в днр и лнр
09:20 03.06.2022 (обновлено: 09:29 03.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре снаряда по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в Донецке
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:50 (совпадает с мск) - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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