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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 03.06.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T09:20

2022-06-03T09:20

2022-06-03T09:29

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:50 (совпадает с мск) - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецк (днр), днр, ситуация в днр и лнр