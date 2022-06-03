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Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 03.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/donbass-1792789040.html
Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 03.06.2022
Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T09:17
2022-06-03T09:29
в мире
донецкая народная республика
украина
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.При обстрелах два мирных жителя Енакиево получили ранения.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Российская армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина
09:17 03.06.2022 (обновлено: 09:29 03.06.2022)
 
Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР

Представительство ДНР: украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию республики

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПовреждения фасада жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
Повреждения фасада жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Повреждения фасада жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.
"На донецком направлении противник применял — танк, артиллерию 155 и 122 мм, минометы 120 мм. На горловском — РСЗО "Град", артиллерию 152 и 122 мм, минометы 120, 82 и 60 мм, РПГ/СПГ, стрелковое оружие. Выпустив 414 единиц различных боеприпасов", — говорится в заявлении.
При обстрелах два мирных жителя Енакиево получили ранения.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Российская армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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