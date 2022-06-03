https://ria.ru/20220603/donbass-1792789040.html

Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 03.06.2022

Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T09:17

2022-06-03T09:17

2022-06-03T09:29

в мире

донецкая народная республика

украина

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.При обстрелах два мирных жителя Енакиево получили ранения.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Российская армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

донецкая народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина