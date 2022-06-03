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Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 03.06.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска в пятницу утром выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по Ясиноватой в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T08:29
2022-06-03T08:29
2022-06-03T08:29
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по Ясиноватой в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, украина, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Ясиноватую минами калибром 120 мм