https://ria.ru/20220603/donbass-1792782731.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 03.06.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска в пятницу утром выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по Ясиноватой в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T08:29

2022-06-03T08:29

2022-06-03T08:29

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по Ясиноватой в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ясиноватая, украина, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины