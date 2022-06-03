https://ria.ru/20220603/doklad-1792924777.html

МИД Индии раскритиковал доклад Госдепа о свободе вероисповедания

МИД Индии раскритиковал доклад Госдепа о свободе вероисповедания - РИА Новости, 03.06.2022

МИД Индии раскритиковал доклад Госдепа о свободе вероисповедания

МИД Индии раскритиковал доклад госдепа США о свободе вероисповедания, отметив "плохо информированные комментарии высокопоставленных американских чиновников". РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T15:27

2022-06-03T15:27

2022-06-03T15:27

в мире

индия

сша

мид индии

государственный департамент сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. МИД Индии раскритиковал доклад госдепа США о свободе вероисповедания, отметив "плохо информированные комментарии высокопоставленных американских чиновников"."Мы отметили публикацию доклада государственного департамента США о свободе вероисповедания за 2021 год и плохо информированные комментарии высокопоставленных официальных лиц США. К сожалению, в международных отношениях практикуется политика банка голосов. Мы призываем избегать оценок, основанных на мотивированном вкладе и обоснованных взглядах. Как естественно плюралистическое общество, Индия ценит религиозную свободу и права человека", - заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.Он отметил, что "в наших обсуждениях с США мы регулярно выдвигали на первый план вопросы, вызывающие озабоченность там, в том числе нападения на расовой и этнической почве, преступления на почве ненависти и насилие с применением огнестрельного оружия".В докладе государственного департамента США за 2021 год о международной религиозной свободе утверждается, что в Индии продолжаются нападения на общины меньшинств, включая убийства, нападения и запугивания. В части доклада, посвященной Индии, широко цитируются утверждения различных некоммерческих организаций и учреждений меньшинств о нападениях на них, но ничего не говорится о результатах расследований, проведенных официальными лицами, и реакции правительства.

https://ria.ru/20220524/ssha-1790295311.html

индия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, индия, сша, мид индии, государственный департамент сша