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МИД Индии раскритиковал доклад Госдепа о свободе вероисповедания - РИА Новости, 03.06.2022
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МИД Индии раскритиковал доклад Госдепа о свободе вероисповедания
МИД Индии раскритиковал доклад Госдепа о свободе вероисповедания - РИА Новости, 03.06.2022
МИД Индии раскритиковал доклад Госдепа о свободе вероисповедания
МИД Индии раскритиковал доклад госдепа США о свободе вероисповедания, отметив "плохо информированные комментарии высокопоставленных американских чиновников". РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T15:27
2022-06-03T15:27
в мире
индия
сша
мид индии
государственный департамент сша
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. МИД Индии раскритиковал доклад госдепа США о свободе вероисповедания, отметив "плохо информированные комментарии высокопоставленных американских чиновников"."Мы отметили публикацию доклада государственного департамента США о свободе вероисповедания за 2021 год и плохо информированные комментарии высокопоставленных официальных лиц США. К сожалению, в международных отношениях практикуется политика банка голосов. Мы призываем избегать оценок, основанных на мотивированном вкладе и обоснованных взглядах. Как естественно плюралистическое общество, Индия ценит религиозную свободу и права человека", - заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.Он отметил, что "в наших обсуждениях с США мы регулярно выдвигали на первый план вопросы, вызывающие озабоченность там, в том числе нападения на расовой и этнической почве, преступления на почве ненависти и насилие с применением огнестрельного оружия".В докладе государственного департамента США за 2021 год о международной религиозной свободе утверждается, что в Индии продолжаются нападения на общины меньшинств, включая убийства, нападения и запугивания. В части доклада, посвященной Индии, широко цитируются утверждения различных некоммерческих организаций и учреждений меньшинств о нападениях на них, но ничего не говорится о результатах расследований, проведенных официальными лицами, и реакции правительства.
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в мире, индия, сша, мид индии, государственный департамент сша
15:27 03.06.2022
 
МИД Индии раскритиковал доклад Госдепа о свободе вероисповедания

МИД Индии раскритиковал доклад Госдепа США о свободе вероисповедания за 2021 год

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США
Здание Госдепартамента США - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. МИД Индии раскритиковал доклад госдепа США о свободе вероисповедания, отметив "плохо информированные комментарии высокопоставленных американских чиновников".
"Мы отметили публикацию доклада государственного департамента США о свободе вероисповедания за 2021 год и плохо информированные комментарии высокопоставленных официальных лиц США. К сожалению, в международных отношениях практикуется политика банка голосов. Мы призываем избегать оценок, основанных на мотивированном вкладе и обоснованных взглядах. Как естественно плюралистическое общество, Индия ценит религиозную свободу и права человека", - заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.
Он отметил, что "в наших обсуждениях с США мы регулярно выдвигали на первый план вопросы, вызывающие озабоченность там, в том числе нападения на расовой и этнической почве, преступления на почве ненависти и насилие с применением огнестрельного оружия".
В докладе государственного департамента США за 2021 год о международной религиозной свободе утверждается, что в Индии продолжаются нападения на общины меньшинств, включая убийства, нападения и запугивания. В части доклада, посвященной Индии, широко цитируются утверждения различных некоммерческих организаций и учреждений меньшинств о нападениях на них, но ничего не говорится о результатах расследований, проведенных официальными лицами, и реакции правительства.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 05:55
Байден назвал США "индо-тихоокеанской державой"
 
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