https://ria.ru/20220603/diplomatiya-1792765271.html

Медведев заявил, что в дипломатии наблюдается "кризис жанра"

Медведев заявил, что в дипломатии наблюдается "кризис жанра" - РИА Новости, 03.06.2022

Медведев заявил, что в дипломатии наблюдается "кризис жанра"

Дипломатические усилия в мире деградируют, не достигают результатов, в дипломатии наблюдается "кризис жанра", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T00:50

2022-06-03T00:50

2022-06-03T00:50

россия

в мире

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Дипломатические усилия в мире деградируют, не достигают результатов, в дипломатии наблюдается "кризис жанра", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев напомнил, что попытки России договориться никто не слушал, и "в этом случае дипломатические усилия умирают"."Поэтому я хочу сказать, что в дипломатии кризис жанра. Дипломатия начинается там и тогда, где и когда стороны готовы слушать друг друга. А не просто менторским тоном диктовать свою волю. Это ни к чему хорошему не ведёт", - сказал Медведев.Он подчеркнул, что каждая страна имеет право на свою позицию."Поэтому я не могу сказать, что дипломатические усилия остались в глубоком прошлом. Но совершенно очевидно, что по многим направлениям международного сотрудничества, к сожалению, дипломатия не достигает своих результатов. И это очевидный факт", - заключил Медведев.

https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792749478.html

россия

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