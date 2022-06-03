https://ria.ru/20220603/diplomatiya-1792765271.html
Медведев заявил, что в дипломатии наблюдается "кризис жанра"
Медведев заявил, что в дипломатии наблюдается "кризис жанра" - РИА Новости, 03.06.2022
Медведев заявил, что в дипломатии наблюдается "кризис жанра"
Дипломатические усилия в мире деградируют, не достигают результатов, в дипломатии наблюдается "кризис жанра", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T00:50
2022-06-03T00:50
2022-06-03T00:50
россия
в мире
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Дипломатические усилия в мире деградируют, не достигают результатов, в дипломатии наблюдается "кризис жанра", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев напомнил, что попытки России договориться никто не слушал, и "в этом случае дипломатические усилия умирают"."Поэтому я хочу сказать, что в дипломатии кризис жанра. Дипломатия начинается там и тогда, где и когда стороны готовы слушать друг друга. А не просто менторским тоном диктовать свою волю. Это ни к чему хорошему не ведёт", - сказал Медведев.Он подчеркнул, что каждая страна имеет право на свою позицию."Поэтому я не могу сказать, что дипломатические усилия остались в глубоком прошлом. Но совершенно очевидно, что по многим направлениям международного сотрудничества, к сожалению, дипломатия не достигает своих результатов. И это очевидный факт", - заключил Медведев.
https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792749478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, в мире
Медведев заявил, что в дипломатии наблюдается "кризис жанра"
Зампред Совбеза Медведев заявил, что в дипломатии наблюдается "кризис жанра"
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости.
Дипломатические усилия в мире деградируют, не достигают результатов, в дипломатии наблюдается "кризис жанра", заявил
зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Смотрите, дипломатия, дипломатические усилия в мире деградируют. К сожалению", - сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera.
Медведев напомнил, что попытки России
договориться никто не слушал, и "в этом случае дипломатические усилия умирают".
"Поэтому я хочу сказать, что в дипломатии кризис жанра. Дипломатия начинается там и тогда, где и когда стороны готовы слушать друг друга. А не просто менторским тоном диктовать свою волю. Это ни к чему хорошему не ведёт", - сказал Медведев.
Он подчеркнул, что каждая страна имеет право на свою позицию.
"Поэтому я не могу сказать, что дипломатические усилия остались в глубоком прошлом. Но совершенно очевидно, что по многим направлениям международного сотрудничества, к сожалению, дипломатия не достигает своих результатов. И это очевидный факт", - заключил Медведев.