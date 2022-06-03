https://ria.ru/20220603/derevo-1792951919.html
В Рязани женщина погибла из-за упавшего на нее дерева
В Рязани женщина погибла из-за упавшего на нее дерева - РИА Новости, 03.06.2022
В Рязани женщина погибла из-за упавшего на нее дерева
Следственные органы проводят проверку после гибели в Рязани женщины, на которую упал сук дерева, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:29
2022-06-03T16:29
2022-06-03T16:29
происшествия
рязань
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 3 июн - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после гибели в Рязани женщины, на которую упал сук дерева, сообщило региональное следственное управление СК РФ.По предварительным данным ведомства, в пятницу женщина шла по тротуару вдоль забора детского сада, от резкого порыва ветра один из сучьев дерева сломался и упал на нее. Женщина скончалась до приезда скорой помощи. "Проводится доследственная проверка ", - говорится в сообщении.По данным администрации Рязани, инцидент произошел в районе детского сада №81, где "в результате резкого ухудшения погоды, шквалистого ветра" отломилась макушка дерева. Одна из веток упала за ограждение дошкольного учреждения, став причиной гибели женщины."По предварительной оценке, дерево здоровое и аварийным не является. Основная часть ствола упала на территории учреждения на газон вне прогулочных участков. Дети и сотрудники не пострадали", - отмечается в сообщении.Глава администрации Рязани Елена Сорокина после инцидента поручила провести срочную проверку состояния территорий всех учреждений образования города.
https://ria.ru/20220510/gibel-1787734874.html
рязань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязань, следственный комитет россии (ск рф)
В Рязани женщина погибла из-за упавшего на нее дерева
Женщина в Рязани погибла из-за упавшей от сильного ветра верхушки дерева
РЯЗАНЬ, 3 июн - РИА Новости.
Следственные органы проводят проверку после гибели в Рязани женщины, на которую упал сук дерева, сообщило
региональное следственное управление СК РФ.
По предварительным данным ведомства, в пятницу женщина шла по тротуару вдоль забора детского сада, от резкого порыва ветра один из сучьев дерева сломался и упал на нее. Женщина скончалась до приезда скорой помощи. "Проводится доследственная проверка ", - говорится в сообщении.
По данным администрации Рязани
, инцидент произошел в районе детского сада №81, где "в результате резкого ухудшения погоды, шквалистого ветра" отломилась макушка дерева. Одна из веток упала за ограждение дошкольного учреждения, став причиной гибели женщины.
"По предварительной оценке, дерево здоровое и аварийным не является. Основная часть ствола упала на территории учреждения на газон вне прогулочных участков. Дети и сотрудники не пострадали", - отмечается в сообщении.
Глава администрации Рязани Елена Сорокина после инцидента поручила провести срочную проверку состояния территорий всех учреждений образования города.