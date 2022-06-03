https://ria.ru/20220603/derevo-1792951919.html

В Рязани женщина погибла из-за упавшего на нее дерева

В Рязани женщина погибла из-за упавшего на нее дерева - РИА Новости, 03.06.2022

В Рязани женщина погибла из-за упавшего на нее дерева

Следственные органы проводят проверку после гибели в Рязани женщины, на которую упал сук дерева, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:29

2022-06-03T16:29

2022-06-03T16:29

происшествия

рязань

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_0:9:3255:1840_1920x0_80_0_0_8fa9bf99056d26f20cfa2c8cd2aea72c.jpg

РЯЗАНЬ, 3 июн - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после гибели в Рязани женщины, на которую упал сук дерева, сообщило региональное следственное управление СК РФ.По предварительным данным ведомства, в пятницу женщина шла по тротуару вдоль забора детского сада, от резкого порыва ветра один из сучьев дерева сломался и упал на нее. Женщина скончалась до приезда скорой помощи. "Проводится доследственная проверка ", - говорится в сообщении.По данным администрации Рязани, инцидент произошел в районе детского сада №81, где "в результате резкого ухудшения погоды, шквалистого ветра" отломилась макушка дерева. Одна из веток упала за ограждение дошкольного учреждения, став причиной гибели женщины."По предварительной оценке, дерево здоровое и аварийным не является. Основная часть ствола упала на территории учреждения на газон вне прогулочных участков. Дети и сотрудники не пострадали", - отмечается в сообщении.Глава администрации Рязани Елена Сорокина после инцидента поручила провести срочную проверку состояния территорий всех учреждений образования города.

https://ria.ru/20220510/gibel-1787734874.html

рязань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рязань, следственный комитет россии (ск рф)