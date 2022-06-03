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Яровая: "ступор" Нуланд подтверждает неблаговидные деяния США на Украине - РИА Новости, 03.06.2022
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Яровая: "ступор" Нуланд подтверждает неблаговидные деяния США на Украине
Яровая: "ступор" Нуланд подтверждает неблаговидные деяния США на Украине - РИА Новости, 03.06.2022
Яровая: "ступор" Нуланд подтверждает неблаговидные деяния США на Украине
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд не ответила на приглашение парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:43
2022-06-03T18:36
в мире
виктория нуланд
сша
россия
ирина яровая
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд не ответила на приглашение парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине, сообщила сопредседатель парламентской комиссии Ирина Яровая, слова которой передает пресс-служба Госдумы."Сегодня десятый день молчания Виктории Нуланд и её помощников, которое само по себе ещё более обнажает сущность заведомо опасного характера всего военного проекта США по биолабораториям. "Ступор" Нуланд является разоблачающим подтверждением неблаговидной деятельности США на Украине", - приводит слова Яровой пресс-служба Госдумы.Яровая отметила, что официальное приглашение на заседании комиссии парламентского расследования было передано Нуланд по дипломатическим каналам 25 мая."25 мая заместителю Госсекретаря США Виктории Нуланд в Вашингтоне по официальным дипломатическим каналам было передано официальное приглашение на заседание комиссии парламентского расследования для дачи пояснений по факту деятельности американских военных биолабораторий на Украине", - приводит слова Яровой пресс-служба Госдумы.Она добавила, что в документе было обозначено, что игнорирование приглашения может быть рассмотрено как подтверждение деятельности госструктур США в отношении создания биолабораторий на территории Украины."В документе было обозначено, что игнорирование приглашения Парламентской комиссии и отказ от предоставления необходимой для проведения парламентского расследования информации может быть рассмотрено Комиссией как подтверждение неблаговидной деятельности государственных структур США в создании и деятельности биолабораторий на территории Украины, о чем мы оставляем за собой право, что будет отражено в итоговом докладе парламентской комиссии", - приводит слова Яровой пресс-служба Госдумы.Яровая уточнила, что не стоит ждать признания от США, но нельзя допустить "вирусное вторжение США" в другие страны."Мы не ожидаем признаний от Нуланд или Пентагона, но очевидно, что в интересах всего мира не допустить вирусного и патогенного вторжения США в жизнь других стран и народов", - приводит ее слова пресс-служба Госдумы.
https://ria.ru/20220516/ukraina-1788762648.html
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Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты
Разработка, производство и создание запасов биологического (бактериологического) оружия запрещены ООН в 1972 году. Тем не менее периодически всплывают данные об испытаниях и боевом применении этого крайне опасного вида вооружений. В основе действия биологического оружия лежит деятельность болезнетворных микроорганизмов. При контакте с человеком они вызывают эпидемии, которые в лучшем случае временно выводят из строя, в худшем — приводят к смерти солдат противника. Патогены, используемые на производстве, способы распространения и самые известные случаи применения бактериологического оружия — видеоинфографике ria.ru.
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в мире, виктория нуланд, сша, россия, ирина яровая
11:43 03.06.2022 (обновлено: 18:36 03.06.2022)
 

Яровая: "ступор" Нуланд подтверждает неблаговидные деяния США на Украине

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд у здания МИД РФ
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд у здания МИД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд не ответила на приглашение парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине, сообщила сопредседатель парламентской комиссии Ирина Яровая, слова которой передает пресс-служба Госдумы.
"Сегодня десятый день молчания Виктории Нуланд и её помощников, которое само по себе ещё более обнажает сущность заведомо опасного характера всего военного проекта США по биолабораториям. "Ступор" Нуланд является разоблачающим подтверждением неблаговидной деятельности США на Украине", - приводит слова Яровой пресс-служба Госдумы.
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Яровая отметила, что официальное приглашение на заседании комиссии парламентского расследования было передано Нуланд по дипломатическим каналам 25 мая.
"25 мая заместителю Госсекретаря США Виктории Нуланд в Вашингтоне по официальным дипломатическим каналам было передано официальное приглашение на заседание комиссии парламентского расследования для дачи пояснений по факту деятельности американских военных биолабораторий на Украине", - приводит слова Яровой пресс-служба Госдумы.
Она добавила, что в документе было обозначено, что игнорирование приглашения может быть рассмотрено как подтверждение деятельности госструктур США в отношении создания биолабораторий на территории Украины.
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"В документе было обозначено, что игнорирование приглашения Парламентской комиссии и отказ от предоставления необходимой для проведения парламентского расследования информации может быть рассмотрено Комиссией как подтверждение неблаговидной деятельности государственных структур США в создании и деятельности биолабораторий на территории Украины, о чем мы оставляем за собой право, что будет отражено в итоговом докладе парламентской комиссии", - приводит слова Яровой пресс-служба Госдумы.
Яровая уточнила, что не стоит ждать признания от США, но нельзя допустить "вирусное вторжение США" в другие страны.
"Мы не ожидаем признаний от Нуланд или Пентагона, но очевидно, что в интересах всего мира не допустить вирусного и патогенного вторжения США в жизнь других стран и народов", - приводит ее слова пресс-служба Госдумы.
 
В миреВиктория НуландСШАРоссияИрина Яровая
 
 
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