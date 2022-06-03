https://ria.ru/20220603/bezhentsy-1793020265.html

"Приплывут на шлюпках". Британцев взбесил новый план Байдена по беженцам

"Приплывут на шлюпках". Британцев взбесил новый план Байдена по беженцам - РИА Новости, 03.06.2022

"Приплывут на шлюпках". Британцев взбесил новый план Байдена по беженцам

Читателей британской газеты The Telegraph возмутили сообщения о планах президента США Джо Байдена отправить застрявших на американской границе мексиканских... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T18:50

2022-06-03T18:50

2022-06-03T19:11

в мире

испания

великобритания

сша

мексика

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Читателей британской газеты The Telegraph возмутили сообщения о планах президента США Джо Байдена отправить застрявших на американской границе мексиканских мигрантов в Испанию.По данным издания, Байден уже на следующей неделе, во время Саммита Америк, может подписать с Мадридом соответствующее соглашение.Читатели выразили опасение, что большинство отправленных в Испанию работать мексиканцев вскоре окажутся у берегов Великобритании, приплыв, как и многие мигранты до этого, на надувных лодках или самодельных плотах."Прекрасно. Тогда они смогут добраться до Франции, а там прыгнуть в шлюпку до Великобритании", — написалSRG Pratt."Скоро придут в Великобританию на резиновой шлюпке…", — согласился Mark.Многие пользователи выразили недовольство миграционной политикой Байдена."Плохой оранжевый человек (Трамп. — Прим.ред.) хотел построить стену, но Байден решил их всех (мигрантов. — Прим.ред.) впустить. А сейчас он решил, что больше не хочет их у себя. Он гений",— поиронизировал Graham Wright."Байден и его сторонники бились бы в истерике, предложи что-то подобное их предшественник", — отметил David Dixon."Да вы посмотрите на этого идиота? Одним из его первых решений было: открыть пошире южную границу и впустить людей, просто сведя на нет все, что Трамп сделал. Он просто марионетка левых, просто танцует под их дудку, потому что сам не способен принимать разумные решения", — возмутился Jeffrey Wright.Это не первый скандал, связанный с мигрантами, разгоревшийся в Великобритании в последнее время. В апреле британское правительство подписало миграционное соглашение с Руандой, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежище, будут депортированы туда для обработки документов, получения убежища и релокации. План вызвал критику как правозащитных организаций, так и некоторых политиков, которые считают, что мера не поможет остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются прибыть в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш из Франции.

https://ria.ru/20211121/frantsiya-1760029190.html

https://ria.ru/20220531/ukraina-1792087895.html

https://ria.ru/20220415/migranty-1783630808.html

испания

великобритания

сша

мексика

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в мире, испания, великобритания, сша, мексика