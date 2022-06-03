https://ria.ru/20220603/bezhentsy-1793020265.html
"Приплывут на шлюпках". Британцев взбесил новый план Байдена по беженцам
"Приплывут на шлюпках". Британцев взбесил новый план Байдена по беженцам - РИА Новости, 03.06.2022
"Приплывут на шлюпках". Британцев взбесил новый план Байдена по беженцам
Читателей британской газеты The Telegraph возмутили сообщения о планах президента США Джо Байдена отправить застрявших на американской границе мексиканских... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T18:50
2022-06-03T18:50
2022-06-03T19:11
в мире
испания
великобритания
сша
мексика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103882/42/1038824259_0:70:3500:2039_1920x0_80_0_0_6b99e5d45307f5dd38a19ccb5e6b338f.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Читателей британской газеты The Telegraph возмутили сообщения о планах президента США Джо Байдена отправить застрявших на американской границе мексиканских мигрантов в Испанию.По данным издания, Байден уже на следующей неделе, во время Саммита Америк, может подписать с Мадридом соответствующее соглашение.Читатели выразили опасение, что большинство отправленных в Испанию работать мексиканцев вскоре окажутся у берегов Великобритании, приплыв, как и многие мигранты до этого, на надувных лодках или самодельных плотах."Прекрасно. Тогда они смогут добраться до Франции, а там прыгнуть в шлюпку до Великобритании", — написалSRG Pratt."Скоро придут в Великобританию на резиновой шлюпке…", — согласился Mark.Многие пользователи выразили недовольство миграционной политикой Байдена."Плохой оранжевый человек (Трамп. — Прим.ред.) хотел построить стену, но Байден решил их всех (мигрантов. — Прим.ред.) впустить. А сейчас он решил, что больше не хочет их у себя. Он гений",— поиронизировал Graham Wright."Байден и его сторонники бились бы в истерике, предложи что-то подобное их предшественник", — отметил David Dixon."Да вы посмотрите на этого идиота? Одним из его первых решений было: открыть пошире южную границу и впустить людей, просто сведя на нет все, что Трамп сделал. Он просто марионетка левых, просто танцует под их дудку, потому что сам не способен принимать разумные решения", — возмутился Jeffrey Wright.Это не первый скандал, связанный с мигрантами, разгоревшийся в Великобритании в последнее время. В апреле британское правительство подписало миграционное соглашение с Руандой, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежище, будут депортированы туда для обработки документов, получения убежища и релокации. План вызвал критику как правозащитных организаций, так и некоторых политиков, которые считают, что мера не поможет остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются прибыть в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш из Франции.
https://ria.ru/20211121/frantsiya-1760029190.html
https://ria.ru/20220531/ukraina-1792087895.html
https://ria.ru/20220415/migranty-1783630808.html
испания
великобритания
сша
мексика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103882/42/1038824259_175:0:2987:2109_1920x0_80_0_0_3037aafece0bdfeb4644f33e7b4462c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, великобритания, сша, мексика
18:50 03.06.2022 (обновлено: 19:11 03.06.2022)
"Приплывут на шлюпках". Британцев взбесил новый план Байдена по беженцам
Читатели The Telegraph боятся нашествия в Великобританию сосланных США беженцев
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Читателей британской газеты The Telegraph возмутили сообщения о планах президента США Джо Байдена отправить застрявших на американской границе мексиканских мигрантов в Испанию.
По данным издания, Байден уже на следующей неделе, во время Саммита Америк, может подписать с Мадридом
соответствующее соглашение.
Читатели выразили опасение, что большинство отправленных в Испанию
работать мексиканцев вскоре окажутся у берегов Великобритании
, приплыв, как и многие мигранты до этого, на надувных лодках или самодельных плотах.
"Прекрасно. Тогда они смогут добраться до Франции
, а там прыгнуть в шлюпку до Великобритании", — написалSRG Pratt.
"Скоро придут в Великобританию на резиновой шлюпке…", — согласился Mark.
Многие пользователи выразили недовольство миграционной политикой Байдена.
"Плохой оранжевый человек (Трамп. — Прим.ред.) хотел построить стену, но Байден решил их всех (мигрантов. — Прим.ред.) впустить. А сейчас он решил, что больше не хочет их у себя. Он гений",— поиронизировал Graham Wright.
"Байден и его сторонники бились бы в истерике, предложи что-то подобное их предшественник", — отметил David Dixon.
"Да вы посмотрите на этого идиота? Одним из его первых решений было: открыть пошире южную границу и впустить людей, просто сведя на нет все, что Трамп сделал. Он просто марионетка левых, просто танцует под их дудку, потому что сам не способен принимать разумные решения", — возмутился Jeffrey Wright.
Это не первый скандал, связанный с мигрантами, разгоревшийся в Великобритании в последнее время. В апреле британское правительство подписало миграционное соглашение с Руандой, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежище, будут депортированы туда для обработки документов, получения убежища и релокации. План вызвал критику как правозащитных организаций, так и некоторых политиков, которые считают, что мера не поможет остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются прибыть в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш
из Франции.