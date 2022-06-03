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Из Мариуполя эвакуировали в ДНР почти 320 человек за сутки

Из Мариуполя эвакуировали в ДНР почти 320 человек за сутки - РИА Новости, 03.06.2022

Из Мариуполя эвакуировали в ДНР почти 320 человек за сутки

Почти 320 человек, включая 24 детей, были эвакуированы за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T08:52

2022-06-03T08:52

2022-06-03T08:52

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

днр

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Почти 320 человек, включая 24 детей, были эвакуированы за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 (совпадает с мск) 2 июня до 08.00 3 июня, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 319 человек, включая 24 ребенка.", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Отмечается, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 39 119 человек.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.

мариуполь

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр