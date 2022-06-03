14:14 03.06.2022 (обновлено: 14:46 03.06.2022)
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет бесконтрольной раздачи оружия
Лукашенко: в Белоруссии не будет бесконтрольной раздачи оружия, как на Украине
© Sputnik / Виктор Толочко
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет бесконтрольной раздачи оружия, как на Украине, передает Sputnik Беларусь.
Он напомнил, что некоторое время назад по его инициативе было принято решение о создании войск территориальной обороны.
"Потому что никто не будет защищать свой дом, как ты сам", - сказал белорусский лидер.
По словам Лукашенко, бесконтрольной раздачи оружия, как это случилось на Украине, быть не должно. "Все наши территориалы приписаны, организованы в полки, батальоны. Мы знаем фамилии, все их данные. И оружие для них заготовлено - на каждый район, каждый батальон", - пояснил он.
Лукашенко сообщил, что надо "при каждом сельском совете иметь вот это народное ополчение, группу людей, их будет немного, может, 50 человек, но они тоже должны иметь свое оружие где-то на складе". "Мы их призываем для обучения - они возьмут свои автоматы (в основном - автомат, гранатомет, пистолет), чтобы могли защитить свой дом", - сказал президент Белоруссии.
В случае военных действий отряды народного ополчения могут трансформироваться в партизанское движение, считает глава белорусского государства. "Народное ополчение может быть резервом для территориальной обороны", - предположил он.
Президент поручил соответствующим должностным лицам проработать вопрос, как будет организовано народное ополчение и как будут обучать владению основными видами оружия. Лукашенко также напомнил о своем решении вооружить сотрудников МЧС, чтобы в случае конфликта или военных действий задействовать их в военных целях наравне с армией.