https://ria.ru/20220603/belorussiya-1792897962.html

Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет бесконтрольной раздачи оружия

Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет бесконтрольной раздачи оружия - РИА Новости, 03.06.2022

Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет бесконтрольной раздачи оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет бесконтрольной раздачи оружия, как на Украине, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:14

2022-06-03T14:14

2022-06-03T14:46

в мире

белоруссия

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

оружие

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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет бесконтрольной раздачи оружия, как на Украине, передает Sputnik Беларусь.Он напомнил, что некоторое время назад по его инициативе было принято решение о создании войск территориальной обороны.По словам Лукашенко, бесконтрольной раздачи оружия, как это случилось на Украине, быть не должно. "Все наши территориалы приписаны, организованы в полки, батальоны. Мы знаем фамилии, все их данные. И оружие для них заготовлено - на каждый район, каждый батальон", - пояснил он.Лукашенко сообщил, что надо "при каждом сельском совете иметь вот это народное ополчение, группу людей, их будет немного, может, 50 человек, но они тоже должны иметь свое оружие где-то на складе". "Мы их призываем для обучения - они возьмут свои автоматы (в основном - автомат, гранатомет, пистолет), чтобы могли защитить свой дом", - сказал президент Белоруссии.В случае военных действий отряды народного ополчения могут трансформироваться в партизанское движение, считает глава белорусского государства. "Народное ополчение может быть резервом для территориальной обороны", - предположил он.Президент поручил соответствующим должностным лицам проработать вопрос, как будет организовано народное ополчение и как будут обучать владению основными видами оружия. Лукашенко также напомнил о своем решении вооружить сотрудников МЧС, чтобы в случае конфликта или военных действий задействовать их в военных целях наравне с армией.

https://radiosputnik.ria.ru/20220603/lukashenko-1792875762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, белоруссия, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оружие