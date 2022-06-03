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Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет бесконтрольной раздачи оружия - РИА Новости, 03.06.2022
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Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет бесконтрольной раздачи оружия
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет бесконтрольной раздачи оружия - РИА Новости, 03.06.2022
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет бесконтрольной раздачи оружия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет бесконтрольной раздачи оружия, как на Украине, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:14
2022-06-03T14:46
в мире
белоруссия
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
оружие
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет бесконтрольной раздачи оружия, как на Украине, передает Sputnik Беларусь.Он напомнил, что некоторое время назад по его инициативе было принято решение о создании войск территориальной обороны.По словам Лукашенко, бесконтрольной раздачи оружия, как это случилось на Украине, быть не должно. "Все наши территориалы приписаны, организованы в полки, батальоны. Мы знаем фамилии, все их данные. И оружие для них заготовлено - на каждый район, каждый батальон", - пояснил он.Лукашенко сообщил, что надо "при каждом сельском совете иметь вот это народное ополчение, группу людей, их будет немного, может, 50 человек, но они тоже должны иметь свое оружие где-то на складе". "Мы их призываем для обучения - они возьмут свои автоматы (в основном - автомат, гранатомет, пистолет), чтобы могли защитить свой дом", - сказал президент Белоруссии.В случае военных действий отряды народного ополчения могут трансформироваться в партизанское движение, считает глава белорусского государства. "Народное ополчение может быть резервом для территориальной обороны", - предположил он.Президент поручил соответствующим должностным лицам проработать вопрос, как будет организовано народное ополчение и как будут обучать владению основными видами оружия. Лукашенко также напомнил о своем решении вооружить сотрудников МЧС, чтобы в случае конфликта или военных действий задействовать их в военных целях наравне с армией.
https://radiosputnik.ria.ru/20220603/lukashenko-1792875762.html
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в мире, белоруссия, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оружие
14:14 03.06.2022 (обновлено: 14:46 03.06.2022)
 
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет бесконтрольной раздачи оружия

Лукашенко: в Белоруссии не будет бесконтрольной раздачи оружия, как на Украине

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПроспект Независимости и площадь Победы в Минске
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет бесконтрольной раздачи оружия, как на Украине, передает Sputnik Беларусь.
Он напомнил, что некоторое время назад по его инициативе было принято решение о создании войск территориальной обороны.
"Потому что никто не будет защищать свой дом, как ты сам", - сказал белорусский лидер.
По словам Лукашенко, бесконтрольной раздачи оружия, как это случилось на Украине, быть не должно. "Все наши территориалы приписаны, организованы в полки, батальоны. Мы знаем фамилии, все их данные. И оружие для них заготовлено - на каждый район, каждый батальон", - пояснил он.
Лукашенко сообщил, что надо "при каждом сельском совете иметь вот это народное ополчение, группу людей, их будет немного, может, 50 человек, но они тоже должны иметь свое оружие где-то на складе". "Мы их призываем для обучения - они возьмут свои автоматы (в основном - автомат, гранатомет, пистолет), чтобы могли защитить свой дом", - сказал президент Белоруссии.
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В случае военных действий отряды народного ополчения могут трансформироваться в партизанское движение, считает глава белорусского государства. "Народное ополчение может быть резервом для территориальной обороны", - предположил он.
Президент поручил соответствующим должностным лицам проработать вопрос, как будет организовано народное ополчение и как будут обучать владению основными видами оружия. Лукашенко также напомнил о своем решении вооружить сотрудников МЧС, чтобы в случае конфликта или военных действий задействовать их в военных целях наравне с армией.
 
В миреБелоруссияУкраинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Оружие
 
 
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