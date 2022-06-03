https://ria.ru/20220603/belorussiya-1792852598.html
Лукашенко рассказал, каким будет народное ополчение в Белоруссии
Лукашенко рассказал, каким будет народное ополчение в Белоруссии - РИА Новости, 03.06.2022
Лукашенко рассказал, каким будет народное ополчение в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что народное ополчение будет состоять из примерно 50 обученных владению оружием человек при каждом сельсовете. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:29
2022-06-03T12:29
2022-06-03T12:29
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что народное ополчение будет состоять из примерно 50 обученных владению оружием человек при каждом сельсовете.Как передает Sputnik Беларусь, решено помимо территориальной обороны создать еще народное ополчение. По мнению Лукашенко, это должны быть группы из примерно 50 человек при каждом сельсовете, обученные владению основным оружием.О том, что в Белоруссии могут создать народное ополчение, 27 мая журналистам заявил министр обороны Виктор Хренин. По его словам, этот вопрос также очень важен."Главное, что у нас есть для этого люди и вооружение. Действительно, количество защитников нашей страны может увеличиться в разы. Это имеет большое значение в сложившейся обстановке. Ответ будет адекватным, если кто-то придет на нашу землю", - сказал Хренин.Министр отметил особую актуальность территориальной обороны в непростой военно-политической обстановке, которая складывается вокруг Белоруссии.
https://ria.ru/20220510/armiya-1787736720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
Лукашенко рассказал, каким будет народное ополчение в Белоруссии
Лукашенко: народное ополчение в Белоруссии будет состоять из обученных владению оружием