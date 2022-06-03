https://ria.ru/20220603/bayker-1792781320.html

Байкер Хирург заявил, что мосты между Россией и Западом сожжены

Байкер Хирург заявил, что мосты между Россией и Западом сожжены - РИА Новости, 03.06.2022

Байкер Хирург заявил, что мосты между Россией и Западом сожжены

Между РФ и западной цивилизацией сожжены все мосты, Россия пойдёт своим путем до конца и победит, заявил РИА Новости президент всероссийского мотоклуба "Ночные... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T08:06

2022-06-03T08:06

2022-06-03T08:19

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

александр "хирург" залдастанов

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Между РФ и западной цивилизацией сожжены все мосты, Россия пойдёт своим путем до конца и победит, заявил РИА Новости президент всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург)."Мы настолько далеки сейчас, что практически ничего не связывает Россию с западной цивилизацией – все мосты сожжены", - сказал Залдастанов.По его мнению, сейчас для людей верующих "санкции не имеют никакого значения". "С тех пор, как западная цивилизация объявила о дехристианизации, которая сейчас идет полным ходом и сваливается в сатанизм, когда они подвергают гонениям нашу победу в священной войне (Великой Отечественной войне – ред.), это Христова, божественная победа. Когда эти мосты сожжены, у нас ничего практически общего не остается", - подчеркнул он."У нас свой путь, и мы пойдем по нему до конца и обязательно победим. Так же как Христос, мы отпразднуем свое воскресение", - заключил собеседник агентства.Ранее Залдостанов заявил, что спецоперация РФ на Украине – это часть "кромешной схватки" между Россией и Западом, но победа будет за РФ, она обеспечит России право на существование. Накануне он поздравил верующих с праздником Вознесения Христова, пожелал "единства всему русскому миру".

https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, александр "хирург" залдастанов