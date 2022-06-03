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Байкер Хирург заявил, что мосты между Россией и Западом сожжены - РИА Новости, 03.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/bayker-1792781320.html
Байкер Хирург заявил, что мосты между Россией и Западом сожжены
Байкер Хирург заявил, что мосты между Россией и Западом сожжены - РИА Новости, 03.06.2022
Байкер Хирург заявил, что мосты между Россией и Западом сожжены
Между РФ и западной цивилизацией сожжены все мосты, Россия пойдёт своим путем до конца и победит, заявил РИА Новости президент всероссийского мотоклуба "Ночные... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T08:06
2022-06-03T08:19
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
александр "хирург" залдастанов
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Между РФ и западной цивилизацией сожжены все мосты, Россия пойдёт своим путем до конца и победит, заявил РИА Новости президент всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург)."Мы настолько далеки сейчас, что практически ничего не связывает Россию с западной цивилизацией – все мосты сожжены", - сказал Залдастанов.По его мнению, сейчас для людей верующих "санкции не имеют никакого значения". "С тех пор, как западная цивилизация объявила о дехристианизации, которая сейчас идет полным ходом и сваливается в сатанизм, когда они подвергают гонениям нашу победу в священной войне (Великой Отечественной войне – ред.), это Христова, божественная победа. Когда эти мосты сожжены, у нас ничего практически общего не остается", - подчеркнул он."У нас свой путь, и мы пойдем по нему до конца и обязательно победим. Так же как Христос, мы отпразднуем свое воскресение", - заключил собеседник агентства.Ранее Залдостанов заявил, что спецоперация РФ на Украине – это часть "кромешной схватки" между Россией и Западом, но победа будет за РФ, она обеспечит России право на существование. Накануне он поздравил верующих с праздником Вознесения Христова, пожелал "единства всему русскому миру".
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в мире, россия, украина, александр "хирург" залдастанов
08:06 03.06.2022 (обновлено: 08:19 03.06.2022)
 
Байкер Хирург заявил, что мосты между Россией и Западом сожжены

Глава "Ночных волков" Хирург: мосты между Россией и Западом сожжены, у России свой путь

© Фото : предоставлено пресс-службой байк-клуба "Ночные волки"Президент байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдастанов
Президент байк-клуба Ночные волки Александр Залдастанов - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой байк-клуба "Ночные волки"
Президент байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдастанов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Между РФ и западной цивилизацией сожжены все мосты, Россия пойдёт своим путем до конца и победит, заявил РИА Новости президент всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург).
"Мы настолько далеки сейчас, что практически ничего не связывает Россию с западной цивилизацией – все мосты сожжены", - сказал Залдастанов.
По его мнению, сейчас для людей верующих "санкции не имеют никакого значения". "С тех пор, как западная цивилизация объявила о дехристианизации, которая сейчас идет полным ходом и сваливается в сатанизм, когда они подвергают гонениям нашу победу в священной войне (Великой Отечественной войне – ред.), это Христова, божественная победа. Когда эти мосты сожжены, у нас ничего практически общего не остается", - подчеркнул он.
"У нас свой путь, и мы пойдем по нему до конца и обязательно победим. Так же как Христос, мы отпразднуем свое воскресение", - заключил собеседник агентства.
Ранее Залдостанов заявил, что спецоперация РФ на Украине – это часть "кромешной схватки" между Россией и Западом, но победа будет за РФ, она обеспечит России право на существование. Накануне он поздравил верующих с праздником Вознесения Христова, пожелал "единства всему русскому миру".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаАлександр "Хирург" Залдастанов
 
 
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