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Худшая речь Байдена в истории вынудила американцев заговорить об импичменте - РИА Новости, 03.06.2022
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Худшая речь Байдена в истории вынудила американцев заговорить об импичменте
Худшая речь Байдена в истории вынудила американцев заговорить об импичменте - РИА Новости, 03.06.2022
Худшая речь Байдена в истории вынудила американцев заговорить об импичменте
Сторонники республиканской партии выступили за импичмент президента США Джо Байдена после худшего, по их мнению, обращения о мерах по ужесточению контроля за... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T19:11
2022-06-03T19:11
в мире
сша
марджори тейлор грин
конгресс сша
джо байден
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сторонники республиканской партии выступили за импичмент президента США Джо Байдена после худшего, по их мнению, обращения о мерах по ужесточению контроля за оборотом огнестрельного оружия в стране.В частности, глава Белого дома призвал запретить в Штатах продажу штурмовых винтовок и магазинов высокой емкости к ним, а также поставил под сомнение вторую поправку к конституции страны, гарантирующей право американцев владеть оружием."У президента Байдена этим вечером была возможность сплотить страну. Но он этого не сделал. Он обрушился с критикой на всех, кто не разделяет его идею контроля над оружием. Худшая его речь на сегодняшний день", — написал в Twitter конгрессмен-республиканец Даррелл Исса.К осуждению слов американского президента присоединилась и член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин. Журналист Бенни Джонсон в Twitter заявил, что Байден не уважает конституцию США и потребовал его отставки. Об импичменте высказалась и обозреватель Fox News Молли Хемингуэй.В последнее время в США произошло сразу несколько случаев массовой стрельбы. В частности, первого июня афроамериканец открыл огонь из винтовки и пистолета в медицинском центре города Талса, после чего покончил жизнь самоубийством. Жертвами стрельбы стали не менее пяти человек, еще до десяти пострадали. В мае в Буффало вооруженный мужчина убил десять человек в супермаркете. В том же месяце жертвами стрельбы в техасском городке Ювальде стали 19 школьников и двое учителей.
https://ria.ru/20220602/kongress-1792760722.html
https://ria.ru/20220602/bayden-1792587889.html
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в мире, сша, марджори тейлор грин, конгресс сша, джо байден
19:11 03.06.2022
 
Худшая речь Байдена в истории вынудила американцев заговорить об импичменте

Выступление Байдена о мерах по контролю оборота оружия вызвала негодование у американцев

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сторонники республиканской партии выступили за импичмент президента США Джо Байдена после худшего, по их мнению, обращения о мерах по ужесточению контроля за оборотом огнестрельного оружия в стране.
В частности, глава Белого дома призвал запретить в Штатах продажу штурмовых винтовок и магазинов высокой емкости к ним, а также поставил под сомнение вторую поправку к конституции страны, гарантирующей право американцев владеть оружием.
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
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"У президента Байдена этим вечером была возможность сплотить страну. Но он этого не сделал. Он обрушился с критикой на всех, кто не разделяет его идею контроля над оружием. Худшая его речь на сегодняшний день", — написал в Twitter конгрессмен-республиканец Даррелл Исса.
К осуждению слов американского президента присоединилась и член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин. Журналист Бенни Джонсон в Twitter заявил, что Байден не уважает конституцию США и потребовал его отставки. Об импичменте высказалась и обозреватель Fox News Молли Хемингуэй.
В последнее время в США произошло сразу несколько случаев массовой стрельбы. В частности, первого июня афроамериканец открыл огонь из винтовки и пистолета в медицинском центре города Талса, после чего покончил жизнь самоубийством. Жертвами стрельбы стали не менее пяти человек, еще до десяти пострадали. В мае в Буффало вооруженный мужчина убил десять человек в супермаркете. В том же месяце жертвами стрельбы в техасском городке Ювальде стали 19 школьников и двое учителей.
Президент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
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