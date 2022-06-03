https://ria.ru/20220603/bayden-1793025538.html
Худшая речь Байдена в истории вынудила американцев заговорить об импичменте
Худшая речь Байдена в истории вынудила американцев заговорить об импичменте - РИА Новости, 03.06.2022
Худшая речь Байдена в истории вынудила американцев заговорить об импичменте
Сторонники республиканской партии выступили за импичмент президента США Джо Байдена после худшего, по их мнению, обращения о мерах по ужесточению контроля за... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T19:11
2022-06-03T19:11
2022-06-03T19:11
в мире
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конгресс сша
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сторонники республиканской партии выступили за импичмент президента США Джо Байдена после худшего, по их мнению, обращения о мерах по ужесточению контроля за оборотом огнестрельного оружия в стране.В частности, глава Белого дома призвал запретить в Штатах продажу штурмовых винтовок и магазинов высокой емкости к ним, а также поставил под сомнение вторую поправку к конституции страны, гарантирующей право американцев владеть оружием."У президента Байдена этим вечером была возможность сплотить страну. Но он этого не сделал. Он обрушился с критикой на всех, кто не разделяет его идею контроля над оружием. Худшая его речь на сегодняшний день", — написал в Twitter конгрессмен-республиканец Даррелл Исса.К осуждению слов американского президента присоединилась и член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин. Журналист Бенни Джонсон в Twitter заявил, что Байден не уважает конституцию США и потребовал его отставки. Об импичменте высказалась и обозреватель Fox News Молли Хемингуэй.В последнее время в США произошло сразу несколько случаев массовой стрельбы. В частности, первого июня афроамериканец открыл огонь из винтовки и пистолета в медицинском центре города Талса, после чего покончил жизнь самоубийством. Жертвами стрельбы стали не менее пяти человек, еще до десяти пострадали. В мае в Буффало вооруженный мужчина убил десять человек в супермаркете. В том же месяце жертвами стрельбы в техасском городке Ювальде стали 19 школьников и двое учителей.
https://ria.ru/20220602/kongress-1792760722.html
https://ria.ru/20220602/bayden-1792587889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, марджори тейлор грин, конгресс сша, джо байден
Худшая речь Байдена в истории вынудила американцев заговорить об импичменте
Выступление Байдена о мерах по контролю оборота оружия вызвала негодование у американцев
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сторонники республиканской партии выступили за импичмент президента США Джо Байдена после худшего, по их мнению, обращения о мерах по ужесточению контроля за оборотом огнестрельного оружия в стране.
В частности, глава Белого дома призвал запретить в Штатах продажу штурмовых винтовок и магазинов высокой емкости к ним, а также поставил под сомнение вторую поправку к конституции страны, гарантирующей право американцев владеть оружием.
"У президента Байдена этим вечером была возможность сплотить страну. Но он этого не сделал. Он обрушился с критикой на всех, кто не разделяет его идею контроля над оружием. Худшая его речь на сегодняшний день", — написал в Twitter конгрессмен-республиканец Даррелл Исса.
К осуждению слов американского президента присоединилась и член палаты представителей конгресса США
от штата Джорджия
, республиканка Марджори Тейлор Грин
. Журналист Бенни Джонсон в Twitter заявил, что Байден не уважает конституцию США
и потребовал его отставки. Об импичменте высказалась и обозреватель Fox News Молли Хемингуэй.
В последнее время в США произошло сразу несколько случаев массовой стрельбы. В частности, первого июня афроамериканец открыл огонь из винтовки и пистолета в медицинском центре города Талса
, после чего покончил жизнь самоубийством. Жертвами стрельбы стали не менее пяти человек, еще до десяти пострадали. В мае в Буффало вооруженный мужчина убил десять человек в супермаркете. В том же месяце жертвами стрельбы в техасском городке Ювальде стали 19 школьников и двое учителей.