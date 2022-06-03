https://ria.ru/20220603/bayden-1793025538.html

Худшая речь Байдена в истории вынудила американцев заговорить об импичменте

Худшая речь Байдена в истории вынудила американцев заговорить об импичменте - РИА Новости, 03.06.2022

Худшая речь Байдена в истории вынудила американцев заговорить об импичменте

Сторонники республиканской партии выступили за импичмент президента США Джо Байдена после худшего, по их мнению, обращения о мерах по ужесточению контроля за... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T19:11

2022-06-03T19:11

2022-06-03T19:11

в мире

сша

марджори тейлор грин

конгресс сша

джо байден

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сторонники республиканской партии выступили за импичмент президента США Джо Байдена после худшего, по их мнению, обращения о мерах по ужесточению контроля за оборотом огнестрельного оружия в стране.В частности, глава Белого дома призвал запретить в Штатах продажу штурмовых винтовок и магазинов высокой емкости к ним, а также поставил под сомнение вторую поправку к конституции страны, гарантирующей право американцев владеть оружием."У президента Байдена этим вечером была возможность сплотить страну. Но он этого не сделал. Он обрушился с критикой на всех, кто не разделяет его идею контроля над оружием. Худшая его речь на сегодняшний день", — написал в Twitter конгрессмен-республиканец Даррелл Исса.К осуждению слов американского президента присоединилась и член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин. Журналист Бенни Джонсон в Twitter заявил, что Байден не уважает конституцию США и потребовал его отставки. Об импичменте высказалась и обозреватель Fox News Молли Хемингуэй.В последнее время в США произошло сразу несколько случаев массовой стрельбы. В частности, первого июня афроамериканец открыл огонь из винтовки и пистолета в медицинском центре города Талса, после чего покончил жизнь самоубийством. Жертвами стрельбы стали не менее пяти человек, еще до десяти пострадали. В мае в Буффало вооруженный мужчина убил десять человек в супермаркете. В том же месяце жертвами стрельбы в техасском городке Ювальде стали 19 школьников и двое учителей.

https://ria.ru/20220602/kongress-1792760722.html

https://ria.ru/20220602/bayden-1792587889.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, марджори тейлор грин, конгресс сша, джо байден