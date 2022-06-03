11:32 03.06.2022 (обновлено: 12:16 03.06.2022)
"АвтоВАЗ" возобновит выпуск Lada Granta
"АвтоВАЗ" планирует возобновить производство автомобилей Lada Granta 8 июня
Автомобиль Lada Granta. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует возобновить производство автомобилей Lada Granta на заводе в Тольятти 8 июня, говорится в сообщении компании.
"На "АвтоВАЗе" начинается подготовка к возобновлению производства автомобилей на линии Granta. Сегодня, 3 июня, стартовала сварка кузовов, 7 июня будет заполнена линия окраски. Выпуск первых товарных автомобилей намечен на среду, 8 июня, о чем будет сообщено дополнительно", - сообщил автопроизводитель.
В компании также уточнили, что на "АвтоВАЗе" уже возобновлена работа других подразделений (производство двигателей, шасси, штамповочное производство, логистика), которые обеспечивают производство Lada Granta.
Из-за дефицита автомобильных комплектующих производственные линии на "АвтоВАЗе" периодически уходили в простой еще с начала марта. На протяжении всего мая производство автомобилей Lada было также приостановлено. В компании уточняли, что планируют наладить выпуск импортозамещенных версий Lada с минимальным содержанием иностранных комплектующих.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год всего им было продано 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).