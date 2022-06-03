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Российская авиация уничтожила украинский ЗРК "Оса-АКМ"
Российская авиация уничтожила украинский ЗРК "Оса-АКМ" - РИА Новости, 03.06.2022
Российская авиация уничтожила украинский ЗРК "Оса-АКМ"
Российская авиация за прошедшие сутки уничтожила украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Оса-АКМ", 13 танков, 4 РСЗО "Град", 4 склада с вооружением и... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:55
2022-06-03T11:55
2022-06-03T11:55
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российская авиация за прошедшие сутки уничтожила украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Оса-АКМ", 13 танков, 4 РСЗО "Град", 4 склада с вооружением и боеприпасами, 26 спецавтомобилей, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Также уничтожены 13 украинских танков и боевых машин пехоты, зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" в районе Бахмут, две минометных батареи, две установки реактивных систем залпового огня "Град", восемь артиллерийских орудий, 26 специальных автомобилей, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Соледар, Дзержинск, Яковлевка и Бахмут", - сообщил он.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Российская авиация уничтожила украинский ЗРК "Оса-АКМ"
Минобороны: российская авиация уничтожила украинский ЗРК "Оса-АКМ" и четыре РСЗО "Град"