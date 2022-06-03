https://ria.ru/20220603/aviatsiya-1792837162.html

Российская авиация уничтожила украинский ЗРК "Оса-АКМ"

Российская авиация уничтожила украинский ЗРК "Оса-АКМ" - РИА Новости, 03.06.2022

Российская авиация уничтожила украинский ЗРК "Оса-АКМ"

Российская авиация за прошедшие сутки уничтожила украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Оса-АКМ", 13 танков, 4 РСЗО "Град", 4 склада с вооружением и... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T11:55

2022-06-03T11:55

2022-06-03T11:55

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российская авиация за прошедшие сутки уничтожила украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Оса-АКМ", 13 танков, 4 РСЗО "Град", 4 склада с вооружением и боеприпасами, 26 спецавтомобилей, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Также уничтожены 13 украинских танков и боевых машин пехоты, зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" в районе Бахмут, две минометных батареи, две установки реактивных систем залпового огня "Град", восемь артиллерийских орудий, 26 специальных автомобилей, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Соледар, Дзержинск, Яковлевка и Бахмут", - сообщил он.

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр