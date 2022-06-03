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Российская авиация уничтожила украинский ЗРК "Оса-АКМ" - РИА Новости, 03.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российская авиация уничтожила украинский ЗРК "Оса-АКМ"
Российская авиация уничтожила украинский ЗРК "Оса-АКМ" - РИА Новости, 03.06.2022
Российская авиация уничтожила украинский ЗРК "Оса-АКМ"
Российская авиация за прошедшие сутки уничтожила украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Оса-АКМ", 13 танков, 4 РСЗО "Град", 4 склада с вооружением и... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:55
2022-06-03T11:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российская авиация за прошедшие сутки уничтожила украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Оса-АКМ", 13 танков, 4 РСЗО "Град", 4 склада с вооружением и боеприпасами, 26 спецавтомобилей, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Также уничтожены 13 украинских танков и боевых машин пехоты, зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" в районе Бахмут, две минометных батареи, две установки реактивных систем залпового огня "Град", восемь артиллерийских орудий, 26 специальных автомобилей, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Соледар, Дзержинск, Яковлевка и Бахмут", - сообщил он.
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
11:55 03.06.2022
 
Российская авиация уничтожила украинский ЗРК "Оса-АКМ"

Минобороны: российская авиация уничтожила украинский ЗРК "Оса-АКМ" и четыре РСЗО "Град"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСамолеты Су-25 "Грач", задействованные в специальной военной операции на Украине
Самолеты Су-25 Грач, задействованные в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости
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Самолеты Су-25 "Грач", задействованные в специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российская авиация за прошедшие сутки уничтожила украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Оса-АКМ", 13 танков, 4 РСЗО "Град", 4 склада с вооружением и боеприпасами, 26 спецавтомобилей, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Также уничтожены 13 украинских танков и боевых машин пехоты, зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" в районе Бахмут, две минометных батареи, две установки реактивных систем залпового огня "Град", восемь артиллерийских орудий, 26 специальных автомобилей, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Соледар, Дзержинск, Яковлевка и Бахмут", - сообщил он.
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