Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Борисов заявил о продвижении программ МС-21 и SSJ New - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220603/aviatsiya-1792822529.html
Вице-премьер Борисов заявил о продвижении программ МС-21 и SSJ New
Вице-премьер Борисов заявил о продвижении программ МС-21 и SSJ New - РИА Новости, 03.06.2022
Вице-премьер Борисов заявил о продвижении программ МС-21 и SSJ New
Программы самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet New (SSJ New) последовательно продвигаются вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию, сообщил... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:21
2022-06-03T11:22
санкции в отношении россии
экономика
технологии
sukhoi superjet
мс-21
юрий борисов (вице-премьер)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776493932_0:32:3047:1746_1920x0_80_0_0_6ca662939fd4dc8daa86bdb6edb9743a.jpg
ИРКУТСК, 3 июн - РИА Новости. Программы самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet New (SSJ New) последовательно продвигаются вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.Вице-премьер в пятницу провел в Иркутске совещание, на котором обсуждались первоочередные вопросы ускоренной реализации проектов МС-21 и SSJ New, подготовки серийного производства, проблемные вопросы импортозамещения основных систем и агрегатов, предложения по путям их решения, возможности смещения сроков реализации проектов в сторону их сокращения."Программы МС-21 и Sukhoi Superjet последовательно продвигаются вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию. Завершение сертификации самолета МС-21 с отечественным двигателем и самолета Sukhoi Superjet New с замещением 38 импортных систем и компонентов на российские планируется до конца 2023 года", - сказал Борисов на совещании.
https://ria.ru/20220412/ms-21-1783144898.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776493932_276:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_3a811ac5a40934aeaec6a024351c7f62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, экономика, технологии, sukhoi superjet, мс-21, юрий борисов (вице-премьер)
11:21 03.06.2022 (обновлено: 11:22 03.06.2022)
 
Вице-премьер Борисов заявил о продвижении программ МС-21 и SSJ New

Вице-премьер Борисов заявил о продвижении программ МС-21 и SSJ New, несмотря на санкции

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 3 июн - РИА Новости. Программы самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet New (SSJ New) последовательно продвигаются вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Вице-премьер в пятницу провел в Иркутске совещание, на котором обсуждались первоочередные вопросы ускоренной реализации проектов МС-21 и SSJ New, подготовки серийного производства, проблемные вопросы импортозамещения основных систем и агрегатов, предложения по путям их решения, возможности смещения сроков реализации проектов в сторону их сокращения.
"Программы МС-21 и Sukhoi Superjet последовательно продвигаются вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию. Завершение сертификации самолета МС-21 с отечественным двигателем и самолета Sukhoi Superjet New с замещением 38 импортных систем и компонентов на российские планируется до конца 2023 года", - сказал Борисов на совещании.
Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 16:09
Запад "закрыл" композитные материалы для российского МС-21, заявил Путин
 
Санкции в отношении РоссииЭкономикаТехнологииSukhoi SuperjetМС-21Юрий Борисов (вице-премьер)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала