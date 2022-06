https://ria.ru/20220603/aviatsiya-1792822529.html

Вице-премьер Борисов заявил о продвижении программ МС-21 и SSJ New

ИРКУТСК, 3 июн - РИА Новости. Программы самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet New (SSJ New) последовательно продвигаются вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.Вице-премьер в пятницу провел в Иркутске совещание, на котором обсуждались первоочередные вопросы ускоренной реализации проектов МС-21 и SSJ New, подготовки серийного производства, проблемные вопросы импортозамещения основных систем и агрегатов, предложения по путям их решения, возможности смещения сроков реализации проектов в сторону их сокращения."Программы МС-21 и Sukhoi Superjet последовательно продвигаются вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию. Завершение сертификации самолета МС-21 с отечественным двигателем и самолета Sukhoi Superjet New с замещением 38 импортных систем и компонентов на российские планируется до конца 2023 года", - сказал Борисов на совещании.

