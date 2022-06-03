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Вице-премьер Борисов заявил о продвижении программ МС-21 и SSJ New
Вице-премьер Борисов заявил о продвижении программ МС-21 и SSJ New - РИА Новости, 03.06.2022
Вице-премьер Борисов заявил о продвижении программ МС-21 и SSJ New
Программы самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet New (SSJ New) последовательно продвигаются вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию, сообщил... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:21
2022-06-03T11:21
2022-06-03T11:22
санкции в отношении россии
экономика
технологии
sukhoi superjet
мс-21
юрий борисов (вице-премьер)
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ИРКУТСК, 3 июн - РИА Новости. Программы самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet New (SSJ New) последовательно продвигаются вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.Вице-премьер в пятницу провел в Иркутске совещание, на котором обсуждались первоочередные вопросы ускоренной реализации проектов МС-21 и SSJ New, подготовки серийного производства, проблемные вопросы импортозамещения основных систем и агрегатов, предложения по путям их решения, возможности смещения сроков реализации проектов в сторону их сокращения."Программы МС-21 и Sukhoi Superjet последовательно продвигаются вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию. Завершение сертификации самолета МС-21 с отечественным двигателем и самолета Sukhoi Superjet New с замещением 38 импортных систем и компонентов на российские планируется до конца 2023 года", - сказал Борисов на совещании.
https://ria.ru/20220412/ms-21-1783144898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, экономика, технологии, sukhoi superjet, мс-21, юрий борисов (вице-премьер)
11:21 03.06.2022 (обновлено: 11:22 03.06.2022)
Вице-премьер Борисов заявил о продвижении программ МС-21 и SSJ New
Вице-премьер Борисов заявил о продвижении программ МС-21 и SSJ New, несмотря на санкции