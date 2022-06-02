МИД назвал притеснение российских СМИ в ЕС демонстрацией двойных стандартов
МИД назвал притеснение российских журналистов и СМИ в ЕС демонстрацией двойных стандартов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Европейский союз запрещает вещание на своей территории еще трем российским телеканалам, что является демонстрацией двойных стандартов и попыткой запретить всякое инакомыслие, заявили в МИД РФ.
"Очередной демонстрацией двойных стандартов являются репрессии в отношении российских журналистов и СМИ в странах ЕС", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Сообщается, что ЕС заблокировало вещание еще трем российским телеканалам.
"Это, к сожалению, уже стало нормой для "светоча" демократии и плюрализма. Иными словами, западное информационное пространство окончательно зачищается от инакомыслия и признаков свободы слова", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Накануне по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры согласовали введение частичного нефтяного эмбарго против России, разблокировав таким образом введение шестого пакета антироссийских санкций, которые также включают отключение от SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, а также индивидуальные санкции. Ожидается, что новый пакет санкций может быть согласован уже в ближайшие дни.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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