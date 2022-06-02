Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Турция, Россия, Украина и ООН подготовили план вывода судов с зерном - РИА Новости, 02.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220602/zerno-1792717962.html
СМИ: Турция, Россия, Украина и ООН подготовили план вывода судов с зерном
СМИ: Турция, Россия, Украина и ООН подготовили план вывода судов с зерном - РИА Новости, 02.06.2022
СМИ: Турция, Россия, Украина и ООН подготовили план вывода судов с зерном
Турция, Россия, Украина и ООН подготовили дорожную карту для обеспечения коридора по выводу судов с зерном, передает Anadolu со ссылкой на дипломатические... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T18:34
2022-06-02T19:22
украина
одесса
мевлют чавушоглу
экономика
оон
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570667631_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8cc171759ec12601f91089c9c1e7d9a2.jpg
АНКАРА, 2 мая — РИА Новости. Турция, Россия, Украина и ООН подготовили дорожную карту для обеспечения коридора по выводу судов с зерном, передает Anadolu со ссылкой на дипломатические источники.По данным СМИ, в Стамбуле в ближайшие дни состоится заседание в четырехстороннем формате. Планируется рассмотреть вопросы маршрута, страхования, безопасности судов, разминирования портов, а также состава Командного центра. В рамках этой инициативы стороны намерены вывести на мировой рынок 20 миллионов тонн зерна.Как заявили ранее в МИД России, Москва не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Ведомство добавило, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна — не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.
https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html
украина
одесса
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570667631_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f9933ddd2a23876d64632e38a012d68b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, одесса, мевлют чавушоглу, экономика, оон, турция
18:34 02.06.2022 (обновлено: 19:22 02.06.2022)
 
СМИ: Турция, Россия, Украина и ООН подготовили план вывода судов с зерном

Anadolu: Турция, Россия, Украина и ООН подготовили дорожную карту по выводу судов с зерном

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Уборка пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 2 мая — РИА Новости. Турция, Россия, Украина и ООН подготовили дорожную карту для обеспечения коридора по выводу судов с зерном, передает Anadolu со ссылкой на дипломатические источники.

"Турция с начала боевых действий на территории Украины предпринимает многосторонние усилия для урегулирования конфликта путем дипломатии, занимая при этом активную позицию в устранении глобального дефицита продовольствия. Согласно информации, полученной из дипломатических источников, Турция уже некоторое время проводит дипломатические контакты с целью формирования механизма, обеспечивающего безопасную доставку зерна из Украины на мировые рынки", — утверждает агентство.

По данным СМИ, в Стамбуле в ближайшие дни состоится заседание в четырехстороннем формате. Планируется рассмотреть вопросы маршрута, страхования, безопасности судов, разминирования портов, а также состава Командного центра. В рамках этой инициативы стороны намерены вывести на мировой рынок 20 миллионов тонн зерна.
Как заявили ранее в МИД России, Москва не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Ведомство добавило, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна — не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.
Уборка урожая зерновых в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 08:00
Россия наращивает поставки зерна, чтобы заморить мир голодом
 
УкраинаОдессаМевлют ЧавушоглуЭкономикаООНТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала