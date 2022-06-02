18:34 02.06.2022 (обновлено: 19:22 02.06.2022)
СМИ: Турция, Россия, Украина и ООН подготовили план вывода судов с зерном
Anadolu: Турция, Россия, Украина и ООН подготовили дорожную карту по выводу судов с зерном
Уборка пшеницы. Архивное фото
АНКАРА, 2 мая — РИА Новости. Турция, Россия, Украина и ООН подготовили дорожную карту для обеспечения коридора по выводу судов с зерном, передает Anadolu со ссылкой на дипломатические источники.
"Турция с начала боевых действий на территории Украины предпринимает многосторонние усилия для урегулирования конфликта путем дипломатии, занимая при этом активную позицию в устранении глобального дефицита продовольствия. Согласно информации, полученной из дипломатических источников, Турция уже некоторое время проводит дипломатические контакты с целью формирования механизма, обеспечивающего безопасную доставку зерна из Украины на мировые рынки", — утверждает агентство.
По данным СМИ, в Стамбуле в ближайшие дни состоится заседание в четырехстороннем формате. Планируется рассмотреть вопросы маршрута, страхования, безопасности судов, разминирования портов, а также состава Командного центра. В рамках этой инициативы стороны намерены вывести на мировой рынок 20 миллионов тонн зерна.
Как заявили ранее в МИД России, Москва не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Ведомство добавило, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна — не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.