https://ria.ru/20220602/zerno-1792717962.html

СМИ: Турция, Россия, Украина и ООН подготовили план вывода судов с зерном

СМИ: Турция, Россия, Украина и ООН подготовили план вывода судов с зерном - РИА Новости, 02.06.2022

СМИ: Турция, Россия, Украина и ООН подготовили план вывода судов с зерном

Турция, Россия, Украина и ООН подготовили дорожную карту для обеспечения коридора по выводу судов с зерном, передает Anadolu со ссылкой на дипломатические... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T18:34

2022-06-02T18:34

2022-06-02T19:22

украина

одесса

мевлют чавушоглу

экономика

оон

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570667631_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8cc171759ec12601f91089c9c1e7d9a2.jpg

АНКАРА, 2 мая — РИА Новости. Турция, Россия, Украина и ООН подготовили дорожную карту для обеспечения коридора по выводу судов с зерном, передает Anadolu со ссылкой на дипломатические источники.По данным СМИ, в Стамбуле в ближайшие дни состоится заседание в четырехстороннем формате. Планируется рассмотреть вопросы маршрута, страхования, безопасности судов, разминирования портов, а также состава Командного центра. В рамках этой инициативы стороны намерены вывести на мировой рынок 20 миллионов тонн зерна.Как заявили ранее в МИД России, Москва не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Ведомство добавило, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна — не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.

https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html

украина

одесса

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, одесса, мевлют чавушоглу, экономика, оон, турция