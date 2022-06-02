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Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в ДНР - РИА Новости, 02.06.2022

Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в ДНР

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о повреждениях Ясиновского коксохимического завода... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T17:16

2022-06-02T17:16

2022-06-02T17:16

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

макеевка

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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о повреждениях Ясиновского коксохимического завода из-за обстрела украинскими войсками Макеевки."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о повреждениях Ясиновского коксохимического завода в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) Кировского района населенного пункта Макеевка по адресу улица 50 лет образования СССР. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220528/azovstal-1791471949.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина, макеевка