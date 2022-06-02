https://ria.ru/20220602/zavod-1792693015.html
Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в ДНР - РИА Новости, 02.06.2022
Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в ДНР
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о повреждениях Ясиновского коксохимического завода... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T17:16
2022-06-02T17:16
2022-06-02T17:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
макеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792098658_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_06ad6011b8caf7f57cfcdf589928e81a.jpg
ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о повреждениях Ясиновского коксохимического завода из-за обстрела украинскими войсками Макеевки."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о повреждениях Ясиновского коксохимического завода в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) Кировского района населенного пункта Макеевка по адресу улица 50 лет образования СССР. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220528/azovstal-1791471949.html
донецкая народная республика
украина
макеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792098658_475:228:2901:2047_1920x0_80_0_0_9cccfe163b1134eaab92e51ea6c4f698.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, макеевка
Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в ДНР
В ДНР сообщили о повреждениях Ясиновского коксохимического завода из-за обстрела ВСУ