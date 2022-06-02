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Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в ДНР - РИА Новости, 02.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/zavod-1792693015.html
Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в ДНР - РИА Новости, 02.06.2022
Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в ДНР
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о повреждениях Ясиновского коксохимического завода... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T17:16
2022-06-02T17:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
макеевка
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о повреждениях Ясиновского коксохимического завода из-за обстрела украинскими войсками Макеевки."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о повреждениях Ясиновского коксохимического завода в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) Кировского района населенного пункта Макеевка по адресу улица 50 лет образования СССР. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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донецкая народная республика, украина, макеевка
17:16 02.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в ДНР

В ДНР сообщили о повреждениях Ясиновского коксохимического завода из-за обстрела ВСУ

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о повреждениях Ясиновского коксохимического завода из-за обстрела украинскими войсками Макеевки.
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о повреждениях Ясиновского коксохимического завода в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) Кировского района населенного пункта Макеевка по адресу улица 50 лет образования СССР. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМакеевка
 
 
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