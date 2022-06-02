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Песков подтвердил уход Юмашева с поста советника президента - РИА Новости, 02.06.2022
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Песков подтвердил уход Юмашева с поста советника президента
Песков подтвердил уход Юмашева с поста советника президента - РИА Новости, 02.06.2022
Песков подтвердил уход Юмашева с поста советника президента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что около месяца назад Валентин Юмашев перестал быть советником главы государства... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:06
2022-06-02T13:28
политика
валентин юмашев
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что около месяца назад Валентин Юмашев перестал быть советником главы государства на общественных началах."Вы меня спрашивали про Юмашева, здесь я могу подтвердить, действительно, несколько месяцев тому назад он прекратил быть советником на общественных началах", - сказал Песков журналистам.Песков также уточнил, что было принято решение не публиковать соответствующее решение для широкой аудитории. "С точки зрения кадров это было формализовано, такие документы они обычно так широко не публикуются", - ответил он на вопрос о наличии распоряжения об отставке Юмашева.Ранее в "Ельцин-центре" РИА Новости сообщили, что Валентин Юмашев с апреля не является советником президента на общественных началах.
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политика, валентин юмашев, дмитрий песков, владимир путин
13:06 02.06.2022 (обновлено: 13:28 02.06.2022)
 
Песков подтвердил уход Юмашева с поста советника президента

Песков: около месяца назад Юмашев перестал быть советником Путина на общественных началах

© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкВалентин Юмашев
Валентин Юмашев - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Валентин Юмашев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что около месяца назад Валентин Юмашев перестал быть советником главы государства на общественных началах.
"Вы меня спрашивали про Юмашева, здесь я могу подтвердить, действительно, несколько месяцев тому назад он прекратил быть советником на общественных началах", - сказал Песков журналистам.
Песков также уточнил, что было принято решение не публиковать соответствующее решение для широкой аудитории. "С точки зрения кадров это было формализовано, такие документы они обычно так широко не публикуются", - ответил он на вопрос о наличии распоряжения об отставке Юмашева.
Ранее в "Ельцин-центре" РИА Новости сообщили, что Валентин Юмашев с апреля не является советником президента на общественных началах.
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 12:49
В Кремле не следят за судьбой Чубайса после его отъезда из России
 
ПолитикаВалентин ЮмашевДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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