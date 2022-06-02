https://ria.ru/20220602/yumashev-1792606911.html

Песков подтвердил уход Юмашева с поста советника президента

Песков подтвердил уход Юмашева с поста советника президента - РИА Новости, 02.06.2022

Песков подтвердил уход Юмашева с поста советника президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что около месяца назад Валентин Юмашев перестал быть советником главы государства... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T13:06

2022-06-02T13:06

2022-06-02T13:28

политика

валентин юмашев

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что около месяца назад Валентин Юмашев перестал быть советником главы государства на общественных началах."Вы меня спрашивали про Юмашева, здесь я могу подтвердить, действительно, несколько месяцев тому назад он прекратил быть советником на общественных началах", - сказал Песков журналистам.Песков также уточнил, что было принято решение не публиковать соответствующее решение для широкой аудитории. "С точки зрения кадров это было формализовано, такие документы они обычно так широко не публикуются", - ответил он на вопрос о наличии распоряжения об отставке Юмашева.Ранее в "Ельцин-центре" РИА Новости сообщили, что Валентин Юмашев с апреля не является советником президента на общественных началах.

https://ria.ru/20220505/chubays-1786974234.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, валентин юмашев, дмитрий песков, владимир путин