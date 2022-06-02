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Премьер Японии призвал обдумать альтернативы безвизовым обменам с Россией - РИА Новости, 02.06.2022
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Туризм
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Премьер Японии призвал обдумать альтернативы безвизовым обменам с Россией
Премьер Японии призвал обдумать альтернативы безвизовым обменам с Россией - РИА Новости, 02.06.2022
Премьер Японии призвал обдумать альтернативы безвизовым обменам с Россией
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе встречи с губернатором префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки заявил о намерении детально рассмотреть альтернативные... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:03
2022-06-02T14:03
туризм
в мире
хирокадзу мацуно
япония
россия
москва
фумио кисида
новости - туризм
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ТОКИО, 2 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе встречи с губернатором префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки заявил о намерении детально рассмотреть альтернативные проекты при отсутствии безвизовых обменов с РФ.По данным агентства Киодо, в ходе встречи Судзуки вручил главе японского правительства прошение о скорейшем разрешении вопроса вокруг так называемых северных территорий, как в Японии именуют южные острова Курильской гряды, а также заявил о том, что ему поступают просьбы об организации альтернативных проектов для бывших жителей южных Курил, в частности, проведении мемориальных церемоний с борта судов в свете невозможности посетить могилы родных."На фоне того, что безвизовые обмены временно невозможны, необходимо задуматься над альтернативными", - цитирует агентство слова японского премьера.МИД РФ 21 марта заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.В конце апреля генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно объявил о принятом решении кабинета министром "на обозримое время" отложить безвизовые обмены с Россией, которые включали посещения японских граждан на "северные территории", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
https://ria.ru/20220521/ukraina-1789890039.html
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в мире, хирокадзу мацуно, япония, россия, москва, фумио кисида, новости - туризм, туризм
14:03 02.06.2022
 
Премьер Японии призвал обдумать альтернативы безвизовым обменам с Россией

Премьер Японии Кисида призвал обдумать альтернативы безвизовым обменам с Россией

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 2 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе встречи с губернатором префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки заявил о намерении детально рассмотреть альтернативные проекты при отсутствии безвизовых обменов с РФ.
По данным агентства Киодо, в ходе встречи Судзуки вручил главе японского правительства прошение о скорейшем разрешении вопроса вокруг так называемых северных территорий, как в Японии именуют южные острова Курильской гряды, а также заявил о том, что ему поступают просьбы об организации альтернативных проектов для бывших жителей южных Курил, в частности, проведении мемориальных церемоний с борта судов в свете невозможности посетить могилы родных.
Киев - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
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"На фоне того, что безвизовые обмены временно невозможны, необходимо задуматься над альтернативными", - цитирует агентство слова японского премьера.
МИД РФ 21 марта заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
В конце апреля генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно объявил о принятом решении кабинета министром "на обозримое время" отложить безвизовые обмены с Россией, которые включали посещения японских граждан на "северные территории", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
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