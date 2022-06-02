Премьер Японии призвал обдумать альтернативы безвизовым обменам с Россией
Премьер Японии Кисида призвал обдумать альтернативы безвизовым обменам с Россией
Фумио Кисида. Архивное фото
ТОКИО, 2 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе встречи с губернатором префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки заявил о намерении детально рассмотреть альтернативные проекты при отсутствии безвизовых обменов с РФ.
По данным агентства Киодо, в ходе встречи Судзуки вручил главе японского правительства прошение о скорейшем разрешении вопроса вокруг так называемых северных территорий, как в Японии именуют южные острова Курильской гряды, а также заявил о том, что ему поступают просьбы об организации альтернативных проектов для бывших жителей южных Курил, в частности, проведении мемориальных церемоний с борта судов в свете невозможности посетить могилы родных.
"На фоне того, что безвизовые обмены временно невозможны, необходимо задуматься над альтернативными", - цитирует агентство слова японского премьера.
МИД РФ 21 марта заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
В конце апреля генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно объявил о принятом решении кабинета министром "на обозримое время" отложить безвизовые обмены с Россией, которые включали посещения японских граждан на "северные территории", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.