https://ria.ru/20220602/vengriya-1792646547.html

Венгрия потребовала от ЕС разрешить продажу продукции из российской нефти

Венгрия потребовала от ЕС разрешить продажу продукции из российской нефти - РИА Новости, 02.06.2022

Венгрия потребовала от ЕС разрешить продажу продукции из российской нефти

Венгрия настаивает на том, чтобы Евросоюз при принятии шестого пакета санкций в отношении РФ позволил Будапешту продавать нефтепродукты из российской нефти и... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T15:02

2022-06-02T15:02

2022-06-02T15:53

экономика

цены на нефть

венгрия

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Венгрия настаивает на том, чтобы Евросоюз при принятии шестого пакета санкций в отношении РФ позволил Будапешту продавать нефтепродукты из российской нефти и исключил патриарха Кирилла из списка индивидуальных санкций, сообщил РИА Новости источник в ЕС.Ранее СМИ сообщили, что постпред Венгрии в среду в Брюсселе высказался не только против включения патриарха Кирилла в санкционный список, но и выдвинул ряд технических замечаний по поводу эмбарго на российскую нефть. Такая позиция Венгрии может затормозить согласование шестого пакета антироссийских санкций."Они еще раз обсудили технические детали сроков для перепродажи российских нефтепродуктов, поступающих по трубопроводу, в ЕС, но я полагаю, что найти общий язык с (Евро)комиссией по этой теме не очень просто", - сказал собеседник агентства.По словам источника, Венгрия не намерена одобрять шестой пакет санкций против РФ, пока из него не исключат патриарха Кирилла. "Они просят исключить патриарха Кирилла из санкционного списка шестого пакета санкций, обозначая, что не дадут добро, пока имя патриарха не будет исключено из списка", - отметил источник. Он заявил также, что это условие Венгрии вызвало разочарование в ЕС, так как она не упомянула о нем во время саммита Евросоюза в понедельник и вторник. Источник сказал, что исключение имен из санкционных списков никогда не было простым, особенно на позднем этапе, но предположил, что "это может быть возможно".Лидеры Евросоюза достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Ранее принятие шестого пакета ЕС затягивалось из-за отказа ряда стран, в частности, Венгрии, поддержать полный отказ от закупок нефти.

https://ria.ru/20220601/neft-1792140648.html

https://ria.ru/20220531/sanktsii-1791972426.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, венгрия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии