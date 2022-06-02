Рейтинг@Mail.ru
Венгрия потребовала от ЕС разрешить продажу продукции из российской нефти - РИА Новости, 02.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220602/vengriya-1792646547.html
Венгрия потребовала от ЕС разрешить продажу продукции из российской нефти
Венгрия потребовала от ЕС разрешить продажу продукции из российской нефти - РИА Новости, 02.06.2022
Венгрия потребовала от ЕС разрешить продажу продукции из российской нефти
Венгрия настаивает на том, чтобы Евросоюз при принятии шестого пакета санкций в отношении РФ позволил Будапешту продавать нефтепродукты из российской нефти и... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:02
2022-06-02T15:53
экономика
цены на нефть
венгрия
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155436/81/1554368117_0:0:3150:1773_1920x0_80_0_0_cba1931ef120983dac956c442f084d51.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Венгрия настаивает на том, чтобы Евросоюз при принятии шестого пакета санкций в отношении РФ позволил Будапешту продавать нефтепродукты из российской нефти и исключил патриарха Кирилла из списка индивидуальных санкций, сообщил РИА Новости источник в ЕС.Ранее СМИ сообщили, что постпред Венгрии в среду в Брюсселе высказался не только против включения патриарха Кирилла в санкционный список, но и выдвинул ряд технических замечаний по поводу эмбарго на российскую нефть. Такая позиция Венгрии может затормозить согласование шестого пакета антироссийских санкций."Они еще раз обсудили технические детали сроков для перепродажи российских нефтепродуктов, поступающих по трубопроводу, в ЕС, но я полагаю, что найти общий язык с (Евро)комиссией по этой теме не очень просто", - сказал собеседник агентства.По словам источника, Венгрия не намерена одобрять шестой пакет санкций против РФ, пока из него не исключат патриарха Кирилла. "Они просят исключить патриарха Кирилла из санкционного списка шестого пакета санкций, обозначая, что не дадут добро, пока имя патриарха не будет исключено из списка", - отметил источник. Он заявил также, что это условие Венгрии вызвало разочарование в ЕС, так как она не упомянула о нем во время саммита Евросоюза в понедельник и вторник. Источник сказал, что исключение имен из санкционных списков никогда не было простым, особенно на позднем этапе, но предположил, что "это может быть возможно".Лидеры Евросоюза достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Ранее принятие шестого пакета ЕС затягивалось из-за отказа ряда стран, в частности, Венгрии, поддержать полный отказ от закупок нефти.
https://ria.ru/20220601/neft-1792140648.html
https://ria.ru/20220531/sanktsii-1791972426.html
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155436/81/1554368117_409:0:3138:2047_1920x0_80_0_0_d1cd0f764b3ca06d8d144354b56e3556.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, венгрия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
15:02 02.06.2022 (обновлено: 15:53 02.06.2022)
 
Венгрия потребовала от ЕС разрешить продажу продукции из российской нефти

Венгрия потребовала от Евросоюза разрешить ей продажу продукции из российской нефти

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорода мира. Будапешт
Города мира. Будапешт - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Города мира. Будапешт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Венгрия настаивает на том, чтобы Евросоюз при принятии шестого пакета санкций в отношении РФ позволил Будапешту продавать нефтепродукты из российской нефти и исключил патриарха Кирилла из списка индивидуальных санкций, сообщил РИА Новости источник в ЕС.
Ранее СМИ сообщили, что постпред Венгрии в среду в Брюсселе высказался не только против включения патриарха Кирилла в санкционный список, но и выдвинул ряд технических замечаний по поводу эмбарго на российскую нефть. Такая позиция Венгрии может затормозить согласование шестого пакета антироссийских санкций.
Цистерны в нефтеналивном порту - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 08:00
Хозяин — барин: куда потекла "ненужная" Европе российская нефть
"Они еще раз обсудили технические детали сроков для перепродажи российских нефтепродуктов, поступающих по трубопроводу, в ЕС, но я полагаю, что найти общий язык с (Евро)комиссией по этой теме не очень просто", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, Венгрия не намерена одобрять шестой пакет санкций против РФ, пока из него не исключат патриарха Кирилла. "Они просят исключить патриарха Кирилла из санкционного списка шестого пакета санкций, обозначая, что не дадут добро, пока имя патриарха не будет исключено из списка", - отметил источник. Он заявил также, что это условие Венгрии вызвало разочарование в ЕС, так как она не упомянула о нем во время саммита Евросоюза в понедельник и вторник. Источник сказал, что исключение имен из санкционных списков никогда не было простым, особенно на позднем этапе, но предположил, что "это может быть возможно".
Лидеры Евросоюза достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Ранее принятие шестого пакета ЕС затягивалось из-за отказа ряда стран, в частности, Венгрии, поддержать полный отказ от закупок нефти.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 11:56
В МИД призвали ЕС молиться, чтобы патриарх Кирилл не ввел ответные санкции
 
ЭкономикаЦены на нефтьВенгрияРоссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала