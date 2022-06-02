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Британский депутат призвал власти вернуться к единому европейскому рынку

Британский депутат призвал власти вернуться к единому европейскому рынку - РИА Новости, 02.06.2022

Британский депутат призвал власти вернуться к единому европейскому рынку

Депутат правящей в Британии Консервативной партии Тобиас Эллвуд призвал правительство страны вернуться к единому европейскому рынку, чтобы ослабить последствия... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T15:19

2022-06-02T15:19

2022-06-02T15:19

борис джонсон

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Депутат правящей в Британии Консервативной партии Тобиас Эллвуд призвал правительство страны вернуться к единому европейскому рынку, чтобы ослабить последствия роста стоимости жизни, сообщает британское издание The Independent."Это укрепило бы нашу экономику, поскольку это устранило бы такое большое количество бюрократической волокиты, облегчило бы последствия роста стоимости жизни и фактически решило бы сложный ирландский вопрос по североирландскому протоколу", - цитирует The Independent слова депутата.Депутат Консервативной партии Британии потребовал от правительства под руководством Бориса Джонсона вновь рассмотреть возможность установления отношений с ЕС по типу Норвегии, что обеспечит доступ к единому рынку через Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ).По мнению члена парламента, такой шаг позволит избавиться от бумажной волокиты, которая после Brexit будет стоить компаниям 7 млрд фунтов, а также это поможет ослабить инфляционное давление на семьи, которые испытывают финансовые трудности.Великобритания и Евросоюз завершили переходный период по Brexit 1 января 2021 года, тогда же начало действовать соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. В соответствии с условиями сделки Соединенное королевство покинуло единый рынок и таможенный союз ЕС, однако стороны договорились продолжать свободную торговлю без пошлин и квот.Северная Ирландия также покинула Евросоюз в составе королевства, но осталась членом таможенного союза ЕС. Североирландский протокол гарантирует, что граница на острове Ирландия должна оставаться прозрачной и свободной от таможенных проверок. Однако в настоящий момент торговля между Великобританией и Северной Ирландией подвергается специальным проверкам, чтобы предотвратить попадание неконтролируемых товаров из Северной Ирландии в Ирландию, то есть на Единый рынок ЕС.

https://radiosputnik.ria.ru/20220602/mid-1792604439.html

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Варвара Скокшина

борис джонсон, северная ирландия, великобритания, ирландия, евросоюз, в мире