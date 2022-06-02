https://ria.ru/20220602/velikobritaniya-1792452236.html

Британия снова ждет нашествия "чудовища с Востока"

Британия снова ждет нашествия "чудовища с Востока" - РИА Новости, 02.06.2022

Британия снова ждет нашествия "чудовища с Востока"

Несколько лет назад, когда на Британию надвигалось резкое похолодание, лондонские газеты с привычным им алармизмом провозгласили нашествие "чудовища с Востока". РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T08:00

2022-06-02T08:00

2022-06-02T08:05

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великобритания

лондон

борис джонсон

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Несколько лет назад, когда на Британию надвигалось резкое похолодание, лондонские газеты с привычным им алармизмом провозгласили нашествие "чудовища с Востока". Подразумевалось, естественно, что так дыхнула морозная Россия. Сейчас еще только начинается лето, но британское правительство, следуя русской поговорке, начинает готовить сани, щедро смазывая полозья рассуждениями о том, что опять придется мерзнуть, причем исключительно из-за козней, устроенных Кремлем.Лондонская "Таймс" предупреждает: "Шесть миллионов домохозяйств предстоящей зимой ожидают отключения от электричества из-за российского вторжения на Украину". На самом деле никакой связи между специальной военной операцией и перебоями с электроэнергией в английской глубинке нет и не может быть, точнее, есть другая связь — с экономической войной, которую коллективный Запад при активнейшем участии Лондона объявил России.Худший сценарий для британских министров заключается как раз в том, чего они так упорно добивались в последнее время от партнеров на континенте: Россия полностью прекращает поставки своего газа в ЕС. Тогда Британия рискует недополучить углеводороды из Норвегии, Нидерландов и Бельгии — за них будут биться страны Евросоюза. Мгновенно забыв о борьбе с глобальным потеплением и зеленой энергетике, правительство Великобритании обратилось к владельцам трех последних оставшихся в строю угольных теплоэлектростанций с просьбой не снижать обороты и в ближайшем будущем ни в коем случае не закрываться — всем готовы продлить лицензии.Веерные отключения электроэнергии могут начаться в декабре и продлятся до марта следующего года. "Гасить свет" собираются в часы пик по утрам и вечерам. Газовым ТЭЦ придется на время закрыться, то же самое ждет некоторые предприятия тяжелой промышленности. Во избежание катастрофы кабинет министров подумывает о том, чтобы расконсервировать газовое хранилище на восточном побережье Англии, его закрыли в 2017-м: газа тогда хватало, а хранение запасов требовало многомиллионных субсидий.В сентябре британцев ждет очередное повышение цен на газ для бытового потребления, предположительно, на 40 процентов. В апреле их уже увеличили на 54 процента. Если все случится, как планируется, то в итоге средний счет за свет и тепло в доме может составить около 3000 фунтов стерлингов в год. В такой ситуации за чертой энергетической бедности окажутся 8,5 миллиона британцев, у которых не будет хватать доходов, чтобы платить за обогрев дома. Иными словами, им придется выбирать между включенным, но пустым холодильником и заполненным, но выключенным.Британское правительство обещает выделить таким семьям в этом году по 1200 фунтов стерлингов. Всего на поддержку малоимущих будет потрачено 37 миллиардов фунтов, из них пять миллиардов получат за счет временного 25-процентного налога на сверхприбыли энергетических компаний, остальные деньги опять придется заимствовать. В апреле 2022-го госдолг Великобритании составил два триллиона 350 миллиардов фунтов стерлингов — это 95,7 процента ВВП страны. Такого уровня долги у Соединенного Королевства были только в начале 60-х прошлого века.Последний опрос внутри правящей консервативной партии показал, что популярность Джонсона среди однопартийцев в прямом смысле ниже плинтуса, его рейтинг минус 15 процентов. Впрочем, в истории этого премьер-министра случались провалы и похлеще: в декабре 2021-го его внутрипартийный рейтинг упал до глубокой заморозки минус 34 процента. Это был момент, когда Джонсон собирался вводить новые COVID-ограничения на фоне первых публикаций о нарушениях локдауна в его собственной резиденции и им лично.Восстановить политические силы этой зимой Джонсону помогла ситуация на Украине. Консервативная часть британского общества, страдающая фантомными имперскими болями, увидела в активности премьера на украинском фронте возможность вернуть утраченное влияние Лондона на международную политику, но балласт тяжелых внутренних проблем быстро потянул этот воздушный шар вниз. Все больше коллег по партии заявляют: Джонсон не соответствует своему креслу. Не исключено, что до конца этого месяца мятежники попытаются его сместить. Для этого в парламентском комитете консерваторов 1922 должно набраться 54 письма с просьбой объявить вотум недоверия премьеру. Если Джонсон сумеет в результате голосования выиграть, как это было с его предшественницей Терезой Мэй в 2018-м, то получит иммунитет на ближайшие 12 месяцев: только по истечении этого срока будет возможно ставить повторно вопрос о соответствии премьерскому посту.Можно практически не сомневаться в том, что замена Джонсона, если она состоится, не повлияет на политику Лондона в отношении России. Внутри консервативной партии самым популярным министром считается сегодня глава оборонного ведомства Бен Уоллес, у него 85 процентов, на четвертом месте министр иностранных дел Лиз Трасс — 60,3 процента. Их антироссийская риторика и действия всем хорошо известны. К тому же курс на раскол и ослабление Европы особенно выгоден Великобритании после Brexit. Но обратный эффект давления на Россию также очевиден, и даже отделяющий от континента Ла-Манш не спасет Британию от общеевропейских экономических проблем. Все больше европейцев по обе стороны пролива начинают уставать от украинской темы, от проблем с беженцами и не понимают, почему большая политическая игра должна продолжаться за их счет."Евросоюз должен забыть о санкциях: они приносят больше вреда, чем пользы, — пишет колумнист The Guardian Саймон Дженкинс. — НАТО оказалась намного осторожнее, не допуская превращения войны на Украине в общеевропейский конфликт. Санкции не отличаются такой тонкостью. Миллионы невинных людей по всей Европе и далеко за ее пределами страдают из-за взлетевших цен на продукты питания и энергоносители. Линии поставок нарушены. Торговые связи уничтожены. Бедняки оказались в самом тяжелом положении". Не стоит обольщаться по поводу неожиданного здравомыслия: призывая отказаться от санкций, Дженкинс считает необходимым, чтобы Европа по-прежнему оказывала военную помощь Украине. То есть его не смущают возможное затягивание конфликта и, как прямое следствие этого, новые жертвы.Не исключено, что среднестатистического европейского обывателя вполне устроил бы такой цинично-практичный подход: чтобы можно было, не жертвуя привычным комфортом, спокойно сидеть в тепле у телевизора и смотреть, как стреляют друг в друга русские и украинцы. Ведь так и происходило во время войн в Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии, где гибли сотни тысяч людей, а европейцам было все нипочем. И в Англии никто не вывешивал иракские и афганские флаги в знак сочувствия и поддержки, как сейчас украинские. Посмотрим, ближе к зиме станет понятно, куда приведет англичан и европейцев этот антироссийский флешмоб.

https://ria.ru/20220511/britaniya-1788016058.html

https://ria.ru/20220513/sokraschenie-1788340233.html

https://ria.ru/20220516/tseny-1788677778.html

https://ria.ru/20220524/energoresursy-1790402860.html

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авторы, великобритания, лондон, борис джонсон, евросоюз, тереза мэй, бен уоллес, лиз трасс, россия, украина