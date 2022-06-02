08:00 02.06.2022 (обновлено: 08:05 02.06.2022)
Британия снова ждет нашествия "чудовища с Востока"
© AP Photo / Matt DunhamВ центре Лондона
© AP Photo / Matt Dunham
Несколько лет назад, когда на Британию надвигалось резкое похолодание, лондонские газеты с привычным им алармизмом провозгласили нашествие "чудовища с Востока". Подразумевалось, естественно, что так дыхнула морозная Россия. Сейчас еще только начинается лето, но британское правительство, следуя русской поговорке, начинает готовить сани, щедро смазывая полозья рассуждениями о том, что опять придется мерзнуть, причем исключительно из-за козней, устроенных Кремлем.
Лондонская "Таймс" предупреждает: "Шесть миллионов домохозяйств предстоящей зимой ожидают отключения от электричества из-за российского вторжения на Украину". На самом деле никакой связи между специальной военной операцией и перебоями с электроэнергией в английской глубинке нет и не может быть, точнее, есть другая связь — с экономической войной, которую коллективный Запад при активнейшем участии Лондона объявил России.
Худший сценарий для британских министров заключается как раз в том, чего они так упорно добивались в последнее время от партнеров на континенте: Россия полностью прекращает поставки своего газа в ЕС. Тогда Британия рискует недополучить углеводороды из Норвегии, Нидерландов и Бельгии — за них будут биться страны Евросоюза. Мгновенно забыв о борьбе с глобальным потеплением и зеленой энергетике, правительство Великобритании обратилось к владельцам трех последних оставшихся в строю угольных теплоэлектростанций с просьбой не снижать обороты и в ближайшем будущем ни в коем случае не закрываться — всем готовы продлить лицензии.
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Веерные отключения электроэнергии могут начаться в декабре и продлятся до марта следующего года. "Гасить свет" собираются в часы пик по утрам и вечерам. Газовым ТЭЦ придется на время закрыться, то же самое ждет некоторые предприятия тяжелой промышленности. Во избежание катастрофы кабинет министров подумывает о том, чтобы расконсервировать газовое хранилище на восточном побережье Англии, его закрыли в 2017-м: газа тогда хватало, а хранение запасов требовало многомиллионных субсидий.
В сентябре британцев ждет очередное повышение цен на газ для бытового потребления, предположительно, на 40 процентов. В апреле их уже увеличили на 54 процента. Если все случится, как планируется, то в итоге средний счет за свет и тепло в доме может составить около 3000 фунтов стерлингов в год. В такой ситуации за чертой энергетической бедности окажутся 8,5 миллиона британцев, у которых не будет хватать доходов, чтобы платить за обогрев дома. Иными словами, им придется выбирать между включенным, но пустым холодильником и заполненным, но выключенным.
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Британское правительство обещает выделить таким семьям в этом году по 1200 фунтов стерлингов. Всего на поддержку малоимущих будет потрачено 37 миллиардов фунтов, из них пять миллиардов получат за счет временного 25-процентного налога на сверхприбыли энергетических компаний, остальные деньги опять придется заимствовать. В апреле 2022-го госдолг Великобритании составил два триллиона 350 миллиардов фунтов стерлингов — это 95,7 процента ВВП страны. Такого уровня долги у Соединенного Королевства были только в начале 60-х прошлого века.
Последний опрос внутри правящей консервативной партии показал, что популярность Джонсона среди однопартийцев в прямом смысле ниже плинтуса, его рейтинг минус 15 процентов. Впрочем, в истории этого премьер-министра случались провалы и похлеще: в декабре 2021-го его внутрипартийный рейтинг упал до глубокой заморозки минус 34 процента. Это был момент, когда Джонсон собирался вводить новые COVID-ограничения на фоне первых публикаций о нарушениях локдауна в его собственной резиденции и им лично.
Восстановить политические силы этой зимой Джонсону помогла ситуация на Украине. Консервативная часть британского общества, страдающая фантомными имперскими болями, увидела в активности премьера на украинском фронте возможность вернуть утраченное влияние Лондона на международную политику, но балласт тяжелых внутренних проблем быстро потянул этот воздушный шар вниз. Все больше коллег по партии заявляют: Джонсон не соответствует своему креслу. Не исключено, что до конца этого месяца мятежники попытаются его сместить. Для этого в парламентском комитете консерваторов 1922 должно набраться 54 письма с просьбой объявить вотум недоверия премьеру. Если Джонсон сумеет в результате голосования выиграть, как это было с его предшественницей Терезой Мэй в 2018-м, то получит иммунитет на ближайшие 12 месяцев: только по истечении этого срока будет возможно ставить повторно вопрос о соответствии премьерскому посту.
Можно практически не сомневаться в том, что замена Джонсона, если она состоится, не повлияет на политику Лондона в отношении России. Внутри консервативной партии самым популярным министром считается сегодня глава оборонного ведомства Бен Уоллес, у него 85 процентов, на четвертом месте министр иностранных дел Лиз Трасс — 60,3 процента. Их антироссийская риторика и действия всем хорошо известны. К тому же курс на раскол и ослабление Европы особенно выгоден Великобритании после Brexit. Но обратный эффект давления на Россию также очевиден, и даже отделяющий от континента Ла-Манш не спасет Британию от общеевропейских экономических проблем. Все больше европейцев по обе стороны пролива начинают уставать от украинской темы, от проблем с беженцами и не понимают, почему большая политическая игра должна продолжаться за их счет.
"Евросоюз должен забыть о санкциях: они приносят больше вреда, чем пользы, — пишет колумнист The Guardian Саймон Дженкинс. — НАТО оказалась намного осторожнее, не допуская превращения войны на Украине в общеевропейский конфликт. Санкции не отличаются такой тонкостью. Миллионы невинных людей по всей Европе и далеко за ее пределами страдают из-за взлетевших цен на продукты питания и энергоносители. Линии поставок нарушены. Торговые связи уничтожены. Бедняки оказались в самом тяжелом положении". Не стоит обольщаться по поводу неожиданного здравомыслия: призывая отказаться от санкций, Дженкинс считает необходимым, чтобы Европа по-прежнему оказывала военную помощь Украине. То есть его не смущают возможное затягивание конфликта и, как прямое следствие этого, новые жертвы.
Не исключено, что среднестатистического европейского обывателя вполне устроил бы такой цинично-практичный подход: чтобы можно было, не жертвуя привычным комфортом, спокойно сидеть в тепле у телевизора и смотреть, как стреляют друг в друга русские и украинцы. Ведь так и происходило во время войн в Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии, где гибли сотни тысяч людей, а европейцам было все нипочем. И в Англии никто не вывешивал иракские и афганские флаги в знак сочувствия и поддержки, как сейчас украинские. Посмотрим, ближе к зиме станет понятно, куда приведет англичан и европейцев этот антироссийский флешмоб.