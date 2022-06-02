https://ria.ru/20220602/ukraina-1792515835.html

США не нужна независимая Украина, заявил Володин

США не нужна независимая Украина, заявил Володин - РИА Новости, 02.06.2022

США не нужна независимая Украина, заявил Володин

Руководство США хочет сделать из Украины свою колонию, выжать из страны все ресурсы и использовать ее исключительно для ослабления России, заявил спикер Госдумы РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T08:26

2022-06-02T08:26

2022-06-02T08:45

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Руководство США хочет сделать из Украины свою колонию, выжать из страны все ресурсы и использовать ее исключительно для ослабления России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Нет, независимая Украина Вашингтону не нужна. Руководство США хочет сделать из неё свою колонию. Выжать из страны все ресурсы и использовать её исключительно для ослабления России", - написал он в Telegram.Володин добавил, что страны, которые Вашингтон хотел сделать "демократическими и процветающими", погрузились в хаос и столкнулись с гуманитарной катастрофой.По его словам, за восемь лет после госпереворота, в течение которых США "руководили киевским режимом", Украину разграбили."У США было 8 лет, чтобы сделать Украину демократической, независимой, суверенной и процветающей, когда после госпереворота американские советники и инструкторы фактически руководили киевским режимом. Но вместо того, чтобы развивать страну, Украину, обладающую огромным потенциалом, разграбили. Закрывали неугодные СМИ, убивали независимых журналистов, запрещали политические партии. А об украинском народе никто из коррумпированного правительства не думал", - резюмировал Володин.

https://ria.ru/20220601/ssha-1792244377.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220531/vooruzhenie-1792214867.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, вашингтон (штат)