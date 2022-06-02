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США не нужна независимая Украина, заявил Володин - РИА Новости, 02.06.2022
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США не нужна независимая Украина, заявил Володин
США не нужна независимая Украина, заявил Володин - РИА Новости, 02.06.2022
США не нужна независимая Украина, заявил Володин
Руководство США хочет сделать из Украины свою колонию, выжать из страны все ресурсы и использовать ее исключительно для ослабления России, заявил спикер Госдумы РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T08:26
2022-06-02T08:45
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Руководство США хочет сделать из Украины свою колонию, выжать из страны все ресурсы и использовать ее исключительно для ослабления России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Нет, независимая Украина Вашингтону не нужна. Руководство США хочет сделать из неё свою колонию. Выжать из страны все ресурсы и использовать её исключительно для ослабления России", - написал он в Telegram.Володин добавил, что страны, которые Вашингтон хотел сделать "демократическими и процветающими", погрузились в хаос и столкнулись с гуманитарной катастрофой.По его словам, за восемь лет после госпереворота, в течение которых США "руководили киевским режимом", Украину разграбили."У США было 8 лет, чтобы сделать Украину демократической, независимой, суверенной и процветающей, когда после госпереворота американские советники и инструкторы фактически руководили киевским режимом. Но вместо того, чтобы развивать страну, Украину, обладающую огромным потенциалом, разграбили. Закрывали неугодные СМИ, убивали независимых журналистов, запрещали политические партии. А об украинском народе никто из коррумпированного правительства не думал", - резюмировал Володин.
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в мире, сша, украина, вашингтон (штат)
08:26 02.06.2022 (обновлено: 08:45 02.06.2022)
 
США не нужна независимая Украина, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин заявил, что США хотят сделать из Украины свою колонию

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Руководство США хочет сделать из Украины свою колонию, выжать из страны все ресурсы и использовать ее исключительно для ослабления России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Нет, независимая Украина Вашингтону не нужна. Руководство США хочет сделать из неё свою колонию. Выжать из страны все ресурсы и использовать её исключительно для ослабления России", - написал он в Telegram.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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Американское общество расколото, заявил Володин
Володин добавил, что страны, которые Вашингтон хотел сделать "демократическими и процветающими", погрузились в хаос и столкнулись с гуманитарной катастрофой.
"Весь мир видел, к чему привела демократия по американскому образцу в Ливии, Ираке, Афганистане, Сирии, Югославии. Ни одно из этих государств, которые Вашингтон также хотел сделать демократическими и процветающими, не выиграло. Ровно наоборот. Некогда развивающиеся страны погрузились в хаос и разруху, их граждане столкнулись с гуманитарной катастрофой. Например, в Афганистане за двадцать лет пребывания американских войск более 250 тысяч мирных людей погибли, население обнищало", - отметил он.
По его словам, за восемь лет после госпереворота, в течение которых США "руководили киевским режимом", Украину разграбили.
"У США было 8 лет, чтобы сделать Украину демократической, независимой, суверенной и процветающей, когда после госпереворота американские советники и инструкторы фактически руководили киевским режимом. Но вместо того, чтобы развивать страну, Украину, обладающую огромным потенциалом, разграбили. Закрывали неугодные СМИ, убивали независимых журналистов, запрещали политические партии. А об украинском народе никто из коррумпированного правительства не думал", - резюмировал Володин.
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