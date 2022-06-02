https://ria.ru/20220602/ugol-1792672643.html
Польша начала срочно закупать уголь после отказа от импорта из России
Польша начала срочно закупать уголь после отказа от импорта из России - РИА Новости, 02.06.2022
Польша начала срочно закупать уголь после отказа от импорта из России
Польша срочно начала покупать уголь в ряде стран после отказа импортировать сырье из России, сообщила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:16
2022-06-02T16:16
2022-06-02T16:16
экономика
польша
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752653230_0:132:3173:1917_1920x0_80_0_0_cf669416ebab08b07198b1199ef1a6bc.jpg
ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Польша срочно начала покупать уголь в ряде стран после отказа импортировать сырье из России, сообщила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва.Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм."Колумбия, США, Австралия, ЮАР, Индонезия - это направления импорта угля. Компания PGE (Польская горнодобывающая группа – ред.) ожидает 8 судов с более чем 700 тысячами тонн. В порту Гданьска идет разгрузка угля из Колумбии", - написала Москва в Twitter.После отказа Польши покупать уголь в России, республика столкнулась с дефицитом этого сырья. По итогам работы интернет-магазина PGE в понедельник менее шести тысяч из более ста тысяч желающих смогли купить уголь. Ежегодно в Польше потребляется более 60 миллионов тонн угля.
https://ria.ru/20220428/gaz-1785972699.html
польша
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752653230_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_02bbd1cb607471d0aae9150e33cd4652.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, польша, россия, сша
Польша начала срочно закупать уголь после отказа от импорта из России
Министр климата Москва: Польша начала закупать уголь после отказа от импорта из России