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Польша начала срочно закупать уголь после отказа от импорта из России - РИА Новости, 02.06.2022
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Польша начала срочно закупать уголь после отказа от импорта из России
Польша начала срочно закупать уголь после отказа от импорта из России - РИА Новости, 02.06.2022
Польша начала срочно закупать уголь после отказа от импорта из России
Польша срочно начала покупать уголь в ряде стран после отказа импортировать сырье из России, сообщила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:16
2022-06-02T16:16
экономика
польша
россия
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ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Польша срочно начала покупать уголь в ряде стран после отказа импортировать сырье из России, сообщила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва.Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм."Колумбия, США, Австралия, ЮАР, Индонезия - это направления импорта угля. Компания PGE (Польская горнодобывающая группа – ред.) ожидает 8 судов с более чем 700 тысячами тонн. В порту Гданьска идет разгрузка угля из Колумбии", - написала Москва в Twitter.После отказа Польши покупать уголь в России, республика столкнулась с дефицитом этого сырья. По итогам работы интернет-магазина PGE в понедельник менее шести тысяч из более ста тысяч желающих смогли купить уголь. Ежегодно в Польше потребляется более 60 миллионов тонн угля.
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экономика, польша, россия, сша
16:16 02.06.2022
 
Польша начала срочно закупать уголь после отказа от импорта из России

Министр климата Москва: Польша начала закупать уголь после отказа от импорта из России

© РИА Новости / Александр ПатринВыгрузка угля
Выгрузка угля - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
Выгрузка угля. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Польша срочно начала покупать уголь в ряде стран после отказа импортировать сырье из России, сообщила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва.
Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм.
"Колумбия, США, Австралия, ЮАР, Индонезия - это направления импорта угля. Компания PGE (Польская горнодобывающая группа – ред.) ожидает 8 судов с более чем 700 тысячами тонн. В порту Гданьска идет разгрузка угля из Колумбии", - написала Москва в Twitter.
После отказа Польши покупать уголь в России, республика столкнулась с дефицитом этого сырья. По итогам работы интернет-магазина PGE в понедельник менее шести тысяч из более ста тысяч желающих смогли купить уголь. Ежегодно в Польше потребляется более 60 миллионов тонн угля.
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