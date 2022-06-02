https://ria.ru/20220602/ugol-1792672643.html

Польша начала срочно закупать уголь после отказа от импорта из России

Польша начала срочно закупать уголь после отказа от импорта из России - РИА Новости, 02.06.2022

Польша начала срочно закупать уголь после отказа от импорта из России

Польша срочно начала покупать уголь в ряде стран после отказа импортировать сырье из России, сообщила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:16

2022-06-02T16:16

2022-06-02T16:16

экономика

польша

россия

сша

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ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Польша срочно начала покупать уголь в ряде стран после отказа импортировать сырье из России, сообщила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва.Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм."Колумбия, США, Австралия, ЮАР, Индонезия - это направления импорта угля. Компания PGE (Польская горнодобывающая группа – ред.) ожидает 8 судов с более чем 700 тысячами тонн. В порту Гданьска идет разгрузка угля из Колумбии", - написала Москва в Twitter.После отказа Польши покупать уголь в России, республика столкнулась с дефицитом этого сырья. По итогам работы интернет-магазина PGE в понедельник менее шести тысяч из более ста тысяч желающих смогли купить уголь. Ежегодно в Польше потребляется более 60 миллионов тонн угля.

https://ria.ru/20220428/gaz-1785972699.html

польша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, польша, россия, сша