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Жительница Пермского края убила дядю и тетю за критику ее личной жизни - РИА Новости, 02.06.2022
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Жительница Пермского края убила дядю и тетю за критику ее личной жизни
Жительница Пермского края убила дядю и тетю за критику ее личной жизни - РИА Новости, 02.06.2022
Жительница Пермского края убила дядю и тетю за критику ее личной жизни
Жительница пермского Кунгура убила двоих родственников за то, что они критиковали ее личную жизнь, краевой суд отправил девушку на 13 лет в колонию, сообщили... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:45
2022-06-02T13:45
происшествия
пермский край
кунгур
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ПЕРМЬ, 2 июн - РИА Новости. Жительница пермского Кунгура убила двоих родственников за то, что они критиковали ее личную жизнь, краевой суд отправил девушку на 13 лет в колонию, сообщили РИА Новости в краевом суде.Из приговора суда следует, что 24-летняя жительница Пермского края проживала в квартире своих родственников в Кунгуре. Она поссорилась с 62-летней двоюродной тетей, которая критиковала ее моральное поведение. Речь шла о взаимоотношениях девушки с женатым мужчиной, к чему родственница относилась отрицательно. Тогда племянница, вооружившись ножом, нанесла тете множество ударов по телу. Затем она до смерти избила дядю, который оказался свидетелем преступления в отношении супруги."Приговором суда 25-летней осужденной назначено 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также она приговорена к одному году и шести месяцам ограничения свободы в качестве дополнительного наказания", - рассказали в суде, добавив, что приговор не вступил в законную силу.
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происшествия, пермский край, кунгур
13:45 02.06.2022
 
Жительница Пермского края убила дядю и тетю за критику ее личной жизни

Жительница Кунгура получила 13 лет за убийство дяди и тети, критиковавших ее личную жизнь

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ПЕРМЬ, 2 июн - РИА Новости. Жительница пермского Кунгура убила двоих родственников за то, что они критиковали ее личную жизнь, краевой суд отправил девушку на 13 лет в колонию, сообщили РИА Новости в краевом суде.
Из приговора суда следует, что 24-летняя жительница Пермского края проживала в квартире своих родственников в Кунгуре. Она поссорилась с 62-летней двоюродной тетей, которая критиковала ее моральное поведение. Речь шла о взаимоотношениях девушки с женатым мужчиной, к чему родственница относилась отрицательно. Тогда племянница, вооружившись ножом, нанесла тете множество ударов по телу. Затем она до смерти избила дядю, который оказался свидетелем преступления в отношении супруги.
"Приговором суда 25-летней осужденной назначено 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также она приговорена к одному году и шести месяцам ограничения свободы в качестве дополнительного наказания", - рассказали в суде, добавив, что приговор не вступил в законную силу.
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