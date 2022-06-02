https://ria.ru/20220602/ubiystvo-1792620349.html

Жительница Пермского края убила дядю и тетю за критику ее личной жизни

Жительница Пермского края убила дядю и тетю за критику ее личной жизни - РИА Новости, 02.06.2022

Жительница Пермского края убила дядю и тетю за критику ее личной жизни

Жительница пермского Кунгура убила двоих родственников за то, что они критиковали ее личную жизнь, краевой суд отправил девушку на 13 лет в колонию, сообщили... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T13:45

2022-06-02T13:45

2022-06-02T13:45

происшествия

пермский край

кунгур

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ПЕРМЬ, 2 июн - РИА Новости. Жительница пермского Кунгура убила двоих родственников за то, что они критиковали ее личную жизнь, краевой суд отправил девушку на 13 лет в колонию, сообщили РИА Новости в краевом суде.Из приговора суда следует, что 24-летняя жительница Пермского края проживала в квартире своих родственников в Кунгуре. Она поссорилась с 62-летней двоюродной тетей, которая критиковала ее моральное поведение. Речь шла о взаимоотношениях девушки с женатым мужчиной, к чему родственница относилась отрицательно. Тогда племянница, вооружившись ножом, нанесла тете множество ударов по телу. Затем она до смерти избила дядю, который оказался свидетелем преступления в отношении супруги."Приговором суда 25-летней осужденной назначено 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также она приговорена к одному году и шести месяцам ограничения свободы в качестве дополнительного наказания", - рассказали в суде, добавив, что приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20220511/pokushenie-1787948154.html

пермский край

кунгур

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, пермский край, кунгур