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Эксперты назвали самые чистые пляжи Турции - РИА Новости, 02.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220602/turtsiya-1792306783.html
Эксперты назвали самые чистые пляжи Турции
Эксперты назвали самые чистые пляжи Турции - РИА Новости, 02.06.2022
Эксперты назвали самые чистые пляжи Турции
Популярная у россиян Турция оказалась на третьем месте в мире по количеству чистых пляжей, сообщает Hurriyet Daily News. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T03:50
2022-06-02T03:50
туризм
туризм
новости - туризм
турция
испания
греция
анталья (провинция)
отдых на море
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Популярная у россиян Турция оказалась на третьем месте в мире по количеству чистых пляжей, сообщает Hurriyet Daily News.В этом году с 519 до 531 увеличилось число мест для купания, отмеченных "Голубым флагом". Больше всего чистых пляжей в Анталье: 229 в списке, причем 18 попали в этом году в перечень впервые. В южной провинции Мугла 111 мест для купания с эталонными условиями, в Измире их 66.Как и в прошлом году, лидер списка — Испания, на втором месте — Греция. Вслед за Турцией в пятерку вошли Италия и Франция."Голубой флаг" — экологический знак качества, вручаемый с 1987 года. Он присваивается некоммерческой неправительственной организацией Foundation for Environmental Education по итогам аудита территории по 33 критериям, касающимся качества воды для купания и реализации мероприятий по экозащите прибрежной зоны.
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туризм, новости - туризм, турция, испания, греция, анталья (провинция), отдых на море, куда поехать
03:50 02.06.2022
 
Эксперты назвали самые чистые пляжи Турции

В Турции за год увеличилось число чистых пляжей, отмеченных "Голубым флагом"

© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик
Бодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Популярная у россиян Турция оказалась на третьем месте в мире по количеству чистых пляжей, сообщает Hurriyet Daily News.
В этом году с 519 до 531 увеличилось число мест для купания, отмеченных "Голубым флагом". Больше всего чистых пляжей в Анталье: 229 в списке, причем 18 попали в этом году в перечень впервые. В южной провинции Мугла 111 мест для купания с эталонными условиями, в Измире их 66.
Как и в прошлом году, лидер списка — Испания, на втором месте — Греция. Вслед за Турцией в пятерку вошли Италия и Франция.
"Голубой флаг" — экологический знак качества, вручаемый с 1987 года. Он присваивается некоммерческой неправительственной организацией Foundation for Environmental Education по итогам аудита территории по 33 критериям, касающимся качества воды для купания и реализации мероприятий по экозащите прибрежной зоны.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмТурцияИспанияГрецияАнталья (провинция)Отдых на морекуда поехать
 
 
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