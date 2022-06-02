https://ria.ru/20220602/turtsiya-1792306783.html

Эксперты назвали самые чистые пляжи Турции

Эксперты назвали самые чистые пляжи Турции - РИА Новости, 02.06.2022

Эксперты назвали самые чистые пляжи Турции

Популярная у россиян Турция оказалась на третьем месте в мире по количеству чистых пляжей, сообщает Hurriyet Daily News. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T03:50

2022-06-02T03:50

2022-06-02T03:50

туризм

туризм

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турция

испания

греция

анталья (провинция)

отдых на море

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Популярная у россиян Турция оказалась на третьем месте в мире по количеству чистых пляжей, сообщает Hurriyet Daily News.В этом году с 519 до 531 увеличилось число мест для купания, отмеченных "Голубым флагом". Больше всего чистых пляжей в Анталье: 229 в списке, причем 18 попали в этом году в перечень впервые. В южной провинции Мугла 111 мест для купания с эталонными условиями, в Измире их 66.Как и в прошлом году, лидер списка — Испания, на втором месте — Греция. Вслед за Турцией в пятерку вошли Италия и Франция."Голубой флаг" — экологический знак качества, вручаемый с 1987 года. Он присваивается некоммерческой неправительственной организацией Foundation for Environmental Education по итогам аудита территории по 33 критериям, касающимся качества воды для купания и реализации мероприятий по экозащите прибрежной зоны.

https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html

турция

испания

греция

анталья (провинция)

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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