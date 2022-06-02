https://ria.ru/20220602/turtsiya-1792306783.html
Эксперты назвали самые чистые пляжи Турции
Эксперты назвали самые чистые пляжи Турции - РИА Новости, 02.06.2022
Эксперты назвали самые чистые пляжи Турции
Популярная у россиян Турция оказалась на третьем месте в мире по количеству чистых пляжей, сообщает Hurriyet Daily News. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T03:50
2022-06-02T03:50
2022-06-02T03:50
туризм
туризм
новости - туризм
турция
испания
греция
анталья (провинция)
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155627/50/1556275088_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_2e1e4ea420627dd682d4f44fcbeb8f04.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Популярная у россиян Турция оказалась на третьем месте в мире по количеству чистых пляжей, сообщает Hurriyet Daily News.В этом году с 519 до 531 увеличилось число мест для купания, отмеченных "Голубым флагом". Больше всего чистых пляжей в Анталье: 229 в списке, причем 18 попали в этом году в перечень впервые. В южной провинции Мугла 111 мест для купания с эталонными условиями, в Измире их 66.Как и в прошлом году, лидер списка — Испания, на втором месте — Греция. Вслед за Турцией в пятерку вошли Италия и Франция."Голубой флаг" — экологический знак качества, вручаемый с 1987 года. Он присваивается некоммерческой неправительственной организацией Foundation for Environmental Education по итогам аудита территории по 33 критериям, касающимся качества воды для купания и реализации мероприятий по экозащите прибрежной зоны.
https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html
турция
испания
греция
анталья (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155627/50/1556275088_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c86fba9f82e18cb3c5cf3154d4ede2ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, испания, греция, анталья (провинция), отдых на море, куда поехать
Эксперты назвали самые чистые пляжи Турции
В Турции за год увеличилось число чистых пляжей, отмеченных "Голубым флагом"
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости.
Популярная у россиян Турция оказалась на третьем месте в мире по количеству чистых пляжей, сообщает
Hurriyet Daily News.
В этом году с 519 до 531 увеличилось число мест для купания, отмеченных "Голубым флагом". Больше всего чистых пляжей в Анталье: 229 в списке, причем 18 попали в этом году в перечень впервые. В южной провинции Мугла 111 мест для купания с эталонными условиями, в Измире их 66.
Как и в прошлом году, лидер списка — Испания, на втором месте — Греция. Вслед за Турцией в пятерку вошли Италия и Франция.
"Голубой флаг" — экологический знак качества, вручаемый с 1987 года. Он присваивается некоммерческой неправительственной организацией Foundation for Environmental Education по итогам аудита территории по 33 критериям, касающимся качества воды для купания и реализации мероприятий по экозащите прибрежной зоны.