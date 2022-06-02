https://ria.ru/20220602/tribunal-1792586667.html

ЛНР готовится к трибуналу над националистами, заявил Пасечник

ЛНР готовится к трибуналу над националистами, заявил Пасечник - РИА Новости, 02.06.2022

ЛНР готовится к трибуналу над националистами, заявил Пасечник

Луганская Народная Республика готовится к трибуналу над украинскими националистами, совершившими преступления на территории ЛНР за последние восемь лет, заявил... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:08

2022-06-02T12:08

2022-06-02T12:08

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

луганская народная республика

донбасс

украина

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759099739_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_cc1b35ad2b6c6b6b2eb13056fa7344ba.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Луганская Народная Республика готовится к трибуналу над украинскими националистами, совершившими преступления на территории ЛНР за последние восемь лет, заявил глава республики Леонид Пасечник."Трибунал есть, безусловно, мы к нему готовимся. Материалов у нас на сегодняшний день для трибунала очень много. За восемь лет собраны тома тех вопиющих преступлений, которые совершены украинскими националистами на нашей территории. У нас есть конкретные факты, у нас есть конкретные доказательства тех преступлений, которые совершены украинскими националистами на нашей территории. Мы настроены предать их суду, чтобы это был абсолютно свободный и независимый и справедливый суд, который вынесет абсолютно законное и справедливое решение в отношении военных преступников", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжались перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполнял минские соглашения и затягивал переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне из НАТО перебрасывали технику к границам РФ.В феврале этого года Россия начала на Украине военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220601/tribunal-1792459336.html

https://ria.ru/20220531/tribunal-1791947096.html

луганская народная республика

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, луганская народная республика, донбасс, украина, нато