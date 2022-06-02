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ЛНР готовится к трибуналу над националистами, заявил Пасечник - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/tribunal-1792586667.html
ЛНР готовится к трибуналу над националистами, заявил Пасечник
ЛНР готовится к трибуналу над националистами, заявил Пасечник - РИА Новости, 02.06.2022
ЛНР готовится к трибуналу над националистами, заявил Пасечник
Луганская Народная Республика готовится к трибуналу над украинскими националистами, совершившими преступления на территории ЛНР за последние восемь лет, заявил... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:08
2022-06-02T12:08
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
луганская народная республика
донбасс
украина
нато
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Луганская Народная Республика готовится к трибуналу над украинскими националистами, совершившими преступления на территории ЛНР за последние восемь лет, заявил глава республики Леонид Пасечник."Трибунал есть, безусловно, мы к нему готовимся. Материалов у нас на сегодняшний день для трибунала очень много. За восемь лет собраны тома тех вопиющих преступлений, которые совершены украинскими националистами на нашей территории. У нас есть конкретные факты, у нас есть конкретные доказательства тех преступлений, которые совершены украинскими националистами на нашей территории. Мы настроены предать их суду, чтобы это был абсолютно свободный и независимый и справедливый суд, который вынесет абсолютно законное и справедливое решение в отношении военных преступников", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжались перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполнял минские соглашения и затягивал переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне из НАТО перебрасывали технику к границам РФ.В феврале этого года Россия начала на Украине военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220601/tribunal-1792459336.html
https://ria.ru/20220531/tribunal-1791947096.html
луганская народная республика
донбасс
украина
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в мире, владимир путин, луганская народная республика, донбасс, украина, нато
12:08 02.06.2022
 
ЛНР готовится к трибуналу над националистами, заявил Пасечник

Глава ЛНР Пасечник заявил о подготовке к трибуналу над украинскими националистами

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник . Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Луганская Народная Республика готовится к трибуналу над украинскими националистами, совершившими преступления на территории ЛНР за последние восемь лет, заявил глава республики Леонид Пасечник.
"Трибунал есть, безусловно, мы к нему готовимся. Материалов у нас на сегодняшний день для трибунала очень много. За восемь лет собраны тома тех вопиющих преступлений, которые совершены украинскими националистами на нашей территории. У нас есть конкретные факты, у нас есть конкретные доказательства тех преступлений, которые совершены украинскими националистами на нашей территории. Мы настроены предать их суду, чтобы это был абсолютно свободный и независимый и справедливый суд, который вынесет абсолютно законное и справедливое решение в отношении военных преступников", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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1 июня, 19:24Специальная военная операция на Украине
В состав трибунала над боевиками могут войти представители стран Европы
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжались перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполнял минские соглашения и затягивал переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне из НАТО перебрасывали технику к границам РФ.
В феврале этого года Россия начала на Украине военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 10:48Специальная военная операция на Украине
Первый этап трибунала не за горами, заявил Пушилин
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаДонбассУкраинаНАТО
 
 
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