Депутат призвал осуществлять поставки Западу в обмен на ключевые технологии
Депутат Афонин предложил осуществлять поставки Западу в обмен на ключевые технологии
Здание Государственной думы. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В условиях санкционного давления Россия должна осуществлять экспорт в обмен на необходимые для страны западные товары и технологии, заявил первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин (КПРФ).
"США хотят российских удобрений? Мы их отгружаем. Европа сейчас активно закачивает в свои хранилища российский газ. А что будет, когда европейцы их заполнят? Очевидно, закрыв эту свою проблему, европейские правительства могут сделать свою антироссийскую позицию еще более жесткой", - написал политик в Telegram-канале.
По словам Афонина, несмотря на огромное количество введенных против России санкций, РФ соглашается поставлять Западу товары, "не выдвигая никаких встречных условий". Экспорт из РФ должен осуществляться с учетом поставок в страну технологий и товаров, считает депутат.
"Давайте обусловливать поставки на Запад российского газа, удобрений, зерна обязательной поставкой в Россию наиболее нужных нам западных товаров и технологий", - подчеркнул он и добавил, что с сфере торговли с Западом нужно работать жестко и предметно.
Лидеры ЕС достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России. Как и планировалось, эмбарго на нефть и нефтепродукты из России затронет пока только поставки по морю. Для поставок нефти по трубопроводу сделали исключение, "которое должно быть пересмотрено в скором времени". Однако конкретные сроки также не указываются.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.