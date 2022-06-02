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Депутат призвал осуществлять поставки Западу в обмен на ключевые технологии - РИА Новости, 02.06.2022
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Депутат призвал осуществлять поставки Западу в обмен на ключевые технологии
Депутат призвал осуществлять поставки Западу в обмен на ключевые технологии - РИА Новости, 02.06.2022
Депутат призвал осуществлять поставки Западу в обмен на ключевые технологии
В условиях санкционного давления Россия должна осуществлять экспорт в обмен на необходимые для страны западные товары и технологии, заявил первый замглавы... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:10
2022-06-02T15:10
владимир путин
россия
евросоюз
европа
сша
в мире
госдума рф
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В условиях санкционного давления Россия должна осуществлять экспорт в обмен на необходимые для страны западные товары и технологии, заявил первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин (КПРФ)."США хотят российских удобрений? Мы их отгружаем. Европа сейчас активно закачивает в свои хранилища российский газ. А что будет, когда европейцы их заполнят? Очевидно, закрыв эту свою проблему, европейские правительства могут сделать свою антироссийскую позицию еще более жесткой", - написал политик в Telegram-канале.По словам Афонина, несмотря на огромное количество введенных против России санкций, РФ соглашается поставлять Западу товары, "не выдвигая никаких встречных условий". Экспорт из РФ должен осуществляться с учетом поставок в страну технологий и товаров, считает депутат."Давайте обусловливать поставки на Запад российского газа, удобрений, зерна обязательной поставкой в Россию наиболее нужных нам западных товаров и технологий", - подчеркнул он и добавил, что с сфере торговли с Западом нужно работать жестко и предметно.Лидеры ЕС достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России. Как и планировалось, эмбарго на нефть и нефтепродукты из России затронет пока только поставки по морю. Для поставок нефти по трубопроводу сделали исключение, "которое должно быть пересмотрено в скором времени". Однако конкретные сроки также не указываются.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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россия
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владимир путин, россия, евросоюз, европа, сша, в мире, госдума рф
15:10 02.06.2022
 
Депутат призвал осуществлять поставки Западу в обмен на ключевые технологии

Депутат Афонин предложил осуществлять поставки Западу в обмен на ключевые технологии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В условиях санкционного давления Россия должна осуществлять экспорт в обмен на необходимые для страны западные товары и технологии, заявил первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин (КПРФ).
"США хотят российских удобрений? Мы их отгружаем. Европа сейчас активно закачивает в свои хранилища российский газ. А что будет, когда европейцы их заполнят? Очевидно, закрыв эту свою проблему, европейские правительства могут сделать свою антироссийскую позицию еще более жесткой", - написал политик в Telegram-канале.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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Bloomberg: власти США раскололись по вопросу новых санкций против России
По словам Афонина, несмотря на огромное количество введенных против России санкций, РФ соглашается поставлять Западу товары, "не выдвигая никаких встречных условий". Экспорт из РФ должен осуществляться с учетом поставок в страну технологий и товаров, считает депутат.
"Давайте обусловливать поставки на Запад российского газа, удобрений, зерна обязательной поставкой в Россию наиболее нужных нам западных товаров и технологий", - подчеркнул он и добавил, что с сфере торговли с Западом нужно работать жестко и предметно.
Лидеры ЕС достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России. Как и планировалось, эмбарго на нефть и нефтепродукты из России затронет пока только поставки по морю. Для поставок нефти по трубопроводу сделали исключение, "которое должно быть пересмотрено в скором времени". Однако конкретные сроки также не указываются.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Лондон, Великобритания - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
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