https://ria.ru/20220602/tekhnologii-1792650060.html

Депутат призвал осуществлять поставки Западу в обмен на ключевые технологии

Депутат призвал осуществлять поставки Западу в обмен на ключевые технологии - РИА Новости, 02.06.2022

Депутат призвал осуществлять поставки Западу в обмен на ключевые технологии

В условиях санкционного давления Россия должна осуществлять экспорт в обмен на необходимые для страны западные товары и технологии, заявил первый замглавы... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T15:10

2022-06-02T15:10

2022-06-02T15:10

владимир путин

россия

евросоюз

европа

сша

в мире

госдума рф

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В условиях санкционного давления Россия должна осуществлять экспорт в обмен на необходимые для страны западные товары и технологии, заявил первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин (КПРФ)."США хотят российских удобрений? Мы их отгружаем. Европа сейчас активно закачивает в свои хранилища российский газ. А что будет, когда европейцы их заполнят? Очевидно, закрыв эту свою проблему, европейские правительства могут сделать свою антироссийскую позицию еще более жесткой", - написал политик в Telegram-канале.По словам Афонина, несмотря на огромное количество введенных против России санкций, РФ соглашается поставлять Западу товары, "не выдвигая никаких встречных условий". Экспорт из РФ должен осуществляться с учетом поставок в страну технологий и товаров, считает депутат."Давайте обусловливать поставки на Запад российского газа, удобрений, зерна обязательной поставкой в Россию наиболее нужных нам западных товаров и технологий", - подчеркнул он и добавил, что с сфере торговли с Западом нужно работать жестко и предметно.Лидеры ЕС достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России. Как и планировалось, эмбарго на нефть и нефтепродукты из России затронет пока только поставки по морю. Для поставок нефти по трубопроводу сделали исключение, "которое должно быть пересмотрено в скором времени". Однако конкретные сроки также не указываются.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220601/sanktsii-1792491060.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, евросоюз, европа, сша, в мире, госдума рф