16:41 02.06.2022 (обновлено: 17:35 02.06.2022)
В России появится Ассоциация театральных музеев
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ Подписание соглашения о стратегическом партнерстве между министерством культуры РФ и Союзом частных музеев и коллекционеров
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В России будет создана Ассоциация театральных музеев, сообщила в четверг статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Алла Манилова в ходе сессии проекта "Музейные маршруты России".
С инициативой создания такой ассоциации на заседании проекта выступила генеральный директор Театрального музея имени Бахрушина Кристина Трубинова.
"Музей ведёт масштабную работу по консолидации музейно-театрального сообщества, но эту работу необходимо усилить. В связи с этим, уважаемая Алла Юрьевна, мы просим поддержать инициативу музея по созданию Ассоциации театральных музеев. Более 25 музеев театров готовы вступить в неё уже сегодня", – сказала Трубинова.
Замглавы Минкульта отметила, что в таком предложении есть практический смысл. Она привела в качестве примера недавно созданную при поддержке министерства Ассамблею петровских музеев России, которая уже подготовила большой проект из 20 выставок.
"Первый опыт показал, что нужно идти таким путем. Сегодня создание таких ассоциаций, их активная деятельность – это вполне реальная вещь", – отметила Алла Манилова.
По словам директора Театрального музея имени Бахрушина, первым проектом новой ассоциации станет разработка всероссийского туристического маршрута "Театральные музеи России" и празднование юбилейных дат выдающихся театральных деятелей – 150-летие Всеволода Мейерхольда в 2024 году, 100-летие Анатолия Эфроса и 160-летие Алексея Бахрушина в 2025 году.
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До начала пленарной сессии Алла Манилова совестно с руководителем Департамента культуры Ярославской области Мариной Васильевой открыли передвижную выставку "Музейные маршруты России", а также приняла участие в церемонии подписания соглашений. На полях форума было заключено соглашение о стратегическом партнерстве между министерством культуры и Союзом частных музеев и коллекционеров.
В мероприятии также приняли участие министр культуры Тульской Области Татьяна Рыбкина, председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, художественный руководитель Театра драмы им. Волкова Сергей Пускепалис, директор Музея Победы Александр Школьник, генеральный директор Музейно-выставочного центра "Росизо" Ольга Галактионова.
В мероприятии также приняли участие министр культуры Тульской Области Татьяна Рыбкина, председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, художественный руководитель Театра драмы им. Волкова Сергей Пускепалис, директор Музея Победы Александр Школьник, генеральный директор Музейно-выставочного центра "Росизо" Ольга Галактионова.
"Музейные маршруты России" стартовали в 2021 году. Проект должен привлечь внимание широкой аудитории к уникальному культурно-историческому наследию страны, вовлечь в культурный оборот максимальное число исторически значимых объектов показа, а также помочь найти современные инструменты и механизмы продвижения музеев.
Следующая сессия "Музейных маршрутов России" пройдет 16 и 17 июня в Республике Марий Эл.