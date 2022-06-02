https://ria.ru/20220602/svetlodarsk-1792353054.html

"Прорвали оборону". Что происходит к северу от Донецка

"Прорвали оборону". Что происходит к северу от Донецка - РИА Новости, 02.06.2022

"Прорвали оборону". Что происходит к северу от Донецка

Союзные войска в Донбассе продвигаются к административной границе ДНР. В конце мая освободили несколько крупных населенных пунктов. Один из них — Светлодарск —... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T08:00

2022-06-02T08:00

2022-06-02T08:06

светлодарск

дебальцево

донецк (днр)

вооруженные силы украины

т-34

су-25

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СВЕТЛОДАРСК, 2 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Союзные войска в Донбассе продвигаются к административной границе ДНР. В конце мая освободили несколько крупных населенных пунктов. Один из них — Светлодарск — был основным узлом обороны ВСУ на севере региона. О том, что сейчас происходит в городе, — в репортаже РИА Новости."Украина или смерть"Трасса на север от Донецка знавала и лучшие времена. Асфальт во многих местах разбит, а кое-где отсутствует полностью. Латать дорогу в условиях боевых действий, мягко говоря, небезопасно. В воздухе может висеть украинский квадрокоптер. Заметив движение, оператор немедленно передает координаты цели на ближайшую артиллерийскую батарею. Это все понимают, поэтому автомобиль с журналистами несется со скоростью 120 километров в час, рискуя угробить подвеску на особо глубоких выбоинах.Над полем проносится пара штурмовиков Су-25, отстреливая ложные тепловые цели. Синхронно выполнив боевой разворот, "Грачи" уходят в сторону Донецка. Авиация сильно помогает союзным войскам пробивать укрепрайоны ВСУ, которые усиливали и совершенствовали восемь лет. Постоянное огневое воздействие давит на психику и вынуждает украинских военных покидать позиции.Тормозим у одной из них, севернее Дебальцева. Брошенные окопы завалены мусором, кругом стреляные гильзы, упаковки от сухпайков и пустые банки из-под спортивного питания. Хотя инвентаря для тренировок вокруг не видно."Это линия обороны на так называемой Светлодарской дуге, — поясняет сопровождающий офицер армии ДНР Павел. — Глубокий выступ, вклинившийся в нашу территорию, с которого 72-я отдельная механизированная бригада ВСУ все восемь лет методично обстреливала города. Срезать его мы не могли из-за Минских соглашений. Теперь их отсюда выбили. Наступать в чистом поле сложно — видимость на много километров, скрытно передвигаться невозможно. Все решили артиллерия и авиация".По его словам, вэсэушники тут не решились уходить в городскую застройку. Девиз 72-й бригады: "Украина или смерть". Солдаты выбрали первый вариант и отступили. При полном окружении даже города перестают быть надежным укрытием."Уличные бои нам еще предстоят, — уточняет Павел. — Противник оттягивает свои лучшие силы в Артемовск, Краматорск и Славянск. А на передовую зачастую посылают наспех обученные подразделения теробороны, которые воевать толком не умеют. У мобилизованных из Львова и Тернополя нет мотивации драться за Донбасс. Для них это чужая земля. А мы у себя дома"."Мы вас ждали"Светлодарск в ходе недавних боев практически не пострадал. Тихий уютный город на берегу водохранилища утопает в зелени, по улицам гуляют местные жители. Работают магазины, проблем с водоснабжением и электричеством нет. Разительный контраст с тем же с Мариуполем.Украинские военные, стоявшие здесь, были преимущественно из западных областей. Они, уверяют горожане, открыто ненавидели жителей Светлодарска за пророссийские настроения, называли "сепаратистами" и "ватниками". Киевские власти запрещали праздновать День Победы. Но люди все равно украдкой приносили цветы к монументу — танку Т-34 на центральной площади."В городе все есть, только с газоснабжением пока проблемы, — рассказывает строитель Сергей. — Обещают в течение месяца подключить к донецкому оператору сотовой связи. Будем постепенно переходить на рубли. Разрушений почти нет. Лишь в нескольких домах на окраинах взрывной волной выбило стекла, когда украинцы пытались подорвать дамбу на водохранилище".Рядом стоит маленькая девочка. Увидев журналиста в куртке с российским флагом на шевроне, подходит и молча обнимает: видимо, приняла за военного.По словам жителей Светлодарска, вэсэушников дети боялись. Сейчас все иначе, а солдаты союзных армий помогают людям решать различные бытовые вопросы.Детские рисункиНа обратном пути заезжаем в штаб 1-го батальона 72-й бригады, который ВСУ оборудовали в трехэтажном особняке. Крыша в доме обрушилась после точного попадания снаряда, но стены уцелели. Оконные проемы затянуты целлофаном. Внутри — бардак: окурки, консервные банки, пластиковые бутылки. В одной из комнат воняет гнилью — в углу лежит истлевший труп лисы. Видимо, для чучела.Повсюду националистическая символика, шприцы с кровью и трубочки для курения марихуаны."Уже давно не секрет, что многие "укропы" воюют под "кайфом", — говорит сопровождающий офицер. — Стреляешь в него, попадаешь, а он продолжает бежать. В плен многие под наркотой сдаются. Их даже поначалу опрашивать смысла нет, совершенно невменяемые. Приходится ждать, когда придут в себя".Проломив Светлодарскую дугу, союзные войска выходят на Бахмут. Этот город на границе ЛНР и ДНР, а также Славянск и Краматорск к северо-западу украинский Генштаб готовит к длительной обороне. Их освобождение позволит замкнуть большой донбасский котел и окончательно окружить развернутую здесь группировку ВСУ.

https://ria.ru/20220526/boytsy-1790593377.html

светлодарск

дебальцево

донецк (днр)

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светлодарск, дебальцево, донецк (днр), вооруженные силы украины, т-34, су-25